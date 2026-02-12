$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 10621 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 17169 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 16466 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 21015 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 20960 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 21583 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 23194 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28577 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74381 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49755 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Шмигаль доручив усім службам прискорити ремонти, оскільки в Україну знову йдуть морози

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що наступного тижня в Україну повернуться сильні морози. Він закликав служби максимально прискоритися з ремонтами та розпочати підготовку до наступного опалювального сезону.

Шмигаль доручив усім службам прискорити ремонти, оскільки в Україну знову йдуть морози

Наступного тижня в Україну повернуться сильні морози, тому завдання всім дотичним службам – максимально прискоритися з ремонтами. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає УНН.

Над відновленням електропостачання сьогодні в Києві працювали 62 бригади. Наступного тижня в Україну повернуться сильні морози, тому завдання всім дотичним службам – максимально прискоритися з ремонтами 

- повідомив Шмигаль.

Також, за його словами, вже зараз починаємо підготовку до наступного опалювального сезону.

Ситуація з електропостачанням після нової атаки рф залишається складною - Шмигаль12.02.26, 21:48 • 962 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Україна
Денис Шмигаль
Київ