Шмигаль доручив усім службам прискорити ремонти, оскільки в Україну знову йдуть морози
Київ • УНН
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що наступного тижня в Україну повернуться сильні морози. Він закликав служби максимально прискоритися з ремонтами та розпочати підготовку до наступного опалювального сезону.
Наступного тижня в Україну повернуться сильні морози, тому завдання всім дотичним службам – максимально прискоритися з ремонтами. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає УНН.
Над відновленням електропостачання сьогодні в Києві працювали 62 бригади. Наступного тижня в Україну повернуться сильні морози, тому завдання всім дотичним службам – максимально прискоритися з ремонтами
Також, за його словами, вже зараз починаємо підготовку до наступного опалювального сезону.
