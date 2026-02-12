Шмыгаль поручил всем службам ускорить ремонты, поскольку в Украину снова идут морозы
Киев • УНН
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что на следующей неделе в Украину вернутся сильные морозы. Он призвал службы максимально ускориться с ремонтами и начать подготовку к следующему отопительному сезону.
На следующей неделе в Украину вернутся сильные морозы, поэтому задача всем причастным службам – максимально ускориться с ремонтами. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Над восстановлением электроснабжения сегодня в Киеве работали 62 бригады. На следующей неделе в Украину вернутся сильные морозы, поэтому задача всем причастным службам – максимально ускориться с ремонтами
Также, по его словам, уже сейчас начинаем подготовку к следующему отопительному сезону.
