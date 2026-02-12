$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 10735 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 17402 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 16606 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 21182 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 21072 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 21624 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 23240 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28599 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74393 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49775 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Шмыгаль поручил всем службам ускорить ремонты, поскольку в Украину снова идут морозы

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что на следующей неделе в Украину вернутся сильные морозы. Он призвал службы максимально ускориться с ремонтами и начать подготовку к следующему отопительному сезону.

Шмыгаль поручил всем службам ускорить ремонты, поскольку в Украину снова идут морозы

На следующей неделе в Украину вернутся сильные морозы, поэтому задача всем причастным службам – максимально ускориться с ремонтами. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Над восстановлением электроснабжения сегодня в Киеве работали 62 бригады. На следующей неделе в Украину вернутся сильные морозы, поэтому задача всем причастным службам – максимально ускориться с ремонтами 

- сообщил Шмыгаль.

Также, по его словам, уже сейчас начинаем подготовку к следующему отопительному сезону.

Ситуация с электроснабжением после новой атаки рф остается сложной - Шмыгаль12.02.26, 21:48 • 1078 просмотров

Антонина Туманова

