Ситуація з електропостачанням після нової атаки рф залишається складною - Шмигаль

Ситуація з електропостачанням залишається складною. У деяких випадках світло є лише 2-3 години. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

За словами міністра, cьогодні весь день триває відновлення об'єктів енергетики після нічного масованого ракетного удару. Постраждали енергетичні об'єкти в Києві, на Одещині та Дніпровщині.

Ситуація з електропостачанням залишається складною. У більшості зон світло є 3-4 години після 7-8 годин відсутності, в окремих складних випадках – лише 2-3 години