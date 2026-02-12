$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 9586 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 15259 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 15358 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 19658 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 20132 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 21248 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 22937 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28463 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74286 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49611 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ситуація з електропостачанням після нової атаки рф залишається складною - Шмигаль

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ситуація з електропостачанням залишається складною. Після нічного ракетного удару світло є лише 2-3 години.

Ситуація з електропостачанням після нової атаки рф залишається складною - Шмигаль

Ситуація з електропостачанням залишається складною. У деяких випадках світло є лише 2-3 години. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, cьогодні весь день триває відновлення об'єктів енергетики після нічного масованого ракетного удару. Постраждали енергетичні об'єкти в Києві, на Одещині та Дніпровщині. 

Ситуація з електропостачанням залишається складною. У більшості зон світло є 3-4 години після 7-8 годин відсутності, в окремих складних випадках – лише 2-3 години 

- повідомив Шмигаль.

рф цілеспрямовано вдарила по енергетиці, у Києві, Одесі та Дніпрі перебої з теплом, до 300 тис. одеситів без води12.02.26, 10:06 • 4662 перегляди

Антоніна Туманова

Економіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Одеська область
Дніпропетровська область
Денис Шмигаль
Київ