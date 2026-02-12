Ситуація з електропостачанням після нової атаки рф залишається складною - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ситуація з електропостачанням залишається складною. Після нічного ракетного удару світло є лише 2-3 години.
Деталі
За словами міністра, cьогодні весь день триває відновлення об'єктів енергетики після нічного масованого ракетного удару. Постраждали енергетичні об'єкти в Києві, на Одещині та Дніпровщині.
Ситуація з електропостачанням залишається складною. У більшості зон світло є 3-4 години після 7-8 годин відсутності, в окремих складних випадках – лише 2-3 години
