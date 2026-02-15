$42.990.00
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины
14 февраля, 14:24
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В Украине в ближайшие два дня ожидаются осадки, а с 17 февраля - снижение температуры. Температура ночью и днем будет достигать 1-9° мороза.

Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня

В Украину возвращаются морозы и снег. Как сообщили в Укргидрометцентре, в ближайшие два дня ожидаются осадки, а с 17 февраля - снижение температуры, передает УНН.

В ближайшие двое суток в Украине умеренные, в большинстве западных, северных и центральных областей значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью и днем в западных, северных и Винницкой областях 1-9° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 3° тепла, днем на юге и юго-востоке страны 3-8° тепла, в Крыму до 14°

- сообщили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, 15 февраля на юге и юго-западе страны ночью и утром туман, днем в южной части порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

17 февраля в Украине прекращение осадков, снижение температуры на 4-8°.

Шмыгаль поручил всем службам ускорить ремонты, поскольку в Украину снова идут морозы12.02.26, 22:30 • 14128 просмотров

Антонина Туманова

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Винницкая область
Крым
Украина