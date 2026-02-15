Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
Киев • УНН
В Украине в ближайшие два дня ожидаются осадки, а с 17 февраля - снижение температуры. Температура ночью и днем будет достигать 1-9° мороза.
В Украину возвращаются морозы и снег. Как сообщили в Укргидрометцентре, в ближайшие два дня ожидаются осадки, а с 17 февраля - снижение температуры, передает УНН.
В ближайшие двое суток в Украине умеренные, в большинстве западных, северных и центральных областей значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью и днем в западных, северных и Винницкой областях 1-9° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 3° тепла, днем на юге и юго-востоке страны 3-8° тепла, в Крыму до 14°
По данным Укргидрометцентра, 15 февраля на юге и юго-западе страны ночью и утром туман, днем в южной части порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
17 февраля в Украине прекращение осадков, снижение температуры на 4-8°.
