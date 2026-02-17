У Кропивницькому через розлив річки затопило притулок для тварин
Київ • УНН
У Кропивницькому притулок для тварин "Бім" затопило через розлив річки, рятувальники та волонтери евакуювали сотні тварин. Серед врятованих - собаки, цуценята та коти, яких передали на тимчасову перетримку.
У Кропивницькому внаслідок розливу річки затопило притулок для тварин "Бім". Рятувальники та небайдужі люди евакуйовували хвостиків з підтоплених вольєрів. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
Надзвичайна подія сталася вчора. Через розлив річки вода почала заповнювати відкриті вольєри, де перебували кілька сотень чотирилапих
До порятунку долучилися рятувальники та небайдужі жителі міста. Тварин виносили води та передавали людям, які погодилися взяти їх на тимчасову перетримку.
Кожне життя важливе: серед врятованих - дорослі собаки, крихітні цуценята та коти. Дякуємо кожному, хто не залишився осторонь у цей складний момент! Разом ми - сила
Нагадаємо
