Ексклюзив
08:25 • 1854 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
04:30 • 17049 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 28682 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 38213 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 31508 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 48532 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 32249 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 57523 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27465 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30261 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
У Кропивницькому через розлив річки затопило притулок для тварин

Київ • УНН

 • 130 перегляди

У Кропивницькому притулок для тварин "Бім" затопило через розлив річки, рятувальники та волонтери евакуювали сотні тварин. Серед врятованих - собаки, цуценята та коти, яких передали на тимчасову перетримку.

У Кропивницькому через розлив річки затопило притулок для тварин
Фото: ДСНС України

У Кропивницькому внаслідок розливу річки затопило притулок для тварин "Бім". Рятувальники та небайдужі люди евакуйовували хвостиків з підтоплених вольєрів. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Надзвичайна подія сталася вчора. Через розлив річки вода почала заповнювати відкриті вольєри, де перебували кілька сотень чотирилапих

 - йдеться у дописі.

До порятунку долучилися рятувальники та небайдужі жителі міста. Тварин виносили води та передавали людям, які погодилися взяти їх на тимчасову перетримку.

Кожне життя важливе: серед врятованих - дорослі собаки, крихітні цуценята та коти. Дякуємо кожному, хто не залишився осторонь у цей складний момент! Разом ми - сила 

- наголошується у дописі.

Нагадаємо

Кількість заяв на притулок від українців у ЄС та Швейцарії зросла на 29% за перше півріччя 2025 року, досягнувши 16 тисяч. Франція лідирує за кількістю звернень, оскільки статус шукача притулку дозволяє надовго залишитися в країні.

Алла Кіосак

