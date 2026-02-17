В Кропивницком из-за разлива реки затопило приют для животных
Киев • УНН
В Кропивницком приют для животных "Бим" затопило из-за разлива реки, спасатели и волонтеры эвакуировали сотни животных. Среди спасенных - собаки, щенки и кошки, которых передали на временную передержку.
В Кропивницком в результате разлива реки затопило приют для животных "Бим". Спасатели и неравнодушные люди эвакуировали животных из подтопленных вольеров. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Подробности
Чрезвычайное происшествие произошло вчера. Из-за разлива реки вода начала заполнять открытые вольеры, где находились несколько сотен четвероногих
К спасению присоединились спасатели и неравнодушные жители города. Животных выносили из воды и передавали людям, которые согласились взять их на временную передержку.
Каждая жизнь важна: среди спасенных - взрослые собаки, крошечные щенки и кошки. Спасибо каждому, кто не остался в стороне в этот сложный момент! Вместе мы - сила

