В Кропивницком из-за разлива реки затопило приют для животных

В Кропивницком в результате разлива реки затопило приют для животных "Бим". Спасатели и неравнодушные люди эвакуировали животных из подтопленных вольеров. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

К спасению присоединились спасатели и неравнодушные жители города. Животных выносили из воды и передавали людям, которые согласились взять их на временную передержку.

Каждая жизнь важна: среди спасенных - взрослые собаки, крошечные щенки и кошки. Спасибо каждому, кто не остался в стороне в этот сложный момент! Вместе мы - сила