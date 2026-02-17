В Кропивницком из-за разлива реки затопило приют для животных

$43.170.07
Эксклюзив
08:25 • 1684 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетикиPhoto
04:30 • 16919 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 28545 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 38072 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 31410 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 48403 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 32202 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 57445 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27454 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30255 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
Франция планирует закупку польских ПЗРК Piorun для собственных нужд и передачи подразделениям ВСУPhoto16 февраля, 23:19 • 5346 просмотра
Военные советники США прибыли в Нигерию для борьбы с террористическими группировками16 февраля, 23:39 • 4382 просмотра
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters04:45 • 9022 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине06:14 • 3764 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производство
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 88950 просмотра
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Женева
Одесская область
Техника
Социальная сеть
Отопление
Х-101
Шахед-136

В Кропивницком из-за разлива реки затопило приют для животных

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Кропивницком приют для животных "Бим" затопило из-за разлива реки, спасатели и волонтеры эвакуировали сотни животных. Среди спасенных - собаки, щенки и кошки, которых передали на временную передержку.

В Кропивницком из-за разлива реки затопило приют для животных
Фото: ГСЧС Украины

В Кропивницком в результате разлива реки затопило приют для животных "Бим". Спасатели и неравнодушные люди эвакуировали животных из подтопленных вольеров. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Подробности

Чрезвычайное происшествие произошло вчера. Из-за разлива реки вода начала заполнять открытые вольеры, где находились несколько сотен четвероногих

 - говорится в сообщении.

К спасению присоединились спасатели и неравнодушные жители города. Животных выносили из воды и передавали людям, которые согласились взять их на временную передержку.

Каждая жизнь важна: среди спасенных - взрослые собаки, крошечные щенки и кошки. Спасибо каждому, кто не остался в стороне в этот сложный момент! Вместе мы - сила 

- отмечается в сообщении.

Напомним

Количество заявлений на убежище от украинцев в ЕС и Швейцарии выросло на 29% за первое полугодие 2025 года, достигнув 16 тысяч. Франция лидирует по количеству обращений, поскольку статус просителя убежища позволяет надолго остаться в стране.

Алла Киосак

ОбществоПроисшествия
Животные
благотворительность
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Швейцария
Франция
Европа
Кропивницкий