17:31 • 7468 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 13323 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 18127 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 17937 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 39550 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24474 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 25800 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26370 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26973 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29991 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Кількість заяв на притулок від українців у ЄС та Швейцарії зросла на 29% за перше півріччя 2025 року, досягнувши 16 тисяч. Франція лідирує за кількістю звернень, оскільки статус шукача притулку дозволяє надовго залишитися в країні.

Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС

У Європейському Союзі зростає кількість заяв на притулок від українців. За перше півріччя 2025 року українці подали 16 тисяч заяв на притулок у ЄС та Швейцарії - на 29% більше, ніж торік. Найбільше звернень зафіксовано у Франції. Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за перше півріччя 2025 року кількість заяв на притулок від громадян України в країнах ЄС та Швейцарії зросла на 29% і склала 16 тисяч, свідчить звіт Агентства ЄС з питань надання притулку (EUAA).

Як пояснює інформагенція dpa, отримання статусу шукача притулку дозволяє в перспективі надовго залишитися в країні, яка його надає.

Натомість нині українці, які прибувають у ЄС, автоматично підпадають під дію Директиви ЄС про тимчасовий захист

- йдеться у повідомленні.

Показово, що останнім часом особливо багато українців намагалися отримати статус шукача притулку у Франції.

Нагадаємо

Кількість українців, які подали заявки на отримання статусу біженця у Франції, різко зросла у 2025 році, досягнувши понад 7000 заяв з січня по травень. Це пов'язано зі скороченням ресурсів для українців та проблемами з житлом і роботою, незважаючи на продовження тимчасового захисту до 2027 року.

У Німеччині значно зменшилася кількість заяв на притулок, з січня по липень зареєстровано 70 011 первинних клопотань. Це майже на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Велика Британія продовжує програми підтримки для біженців з України. Громадяни України зможуть отримати дозвіл на проживання ще на 24 місяці.

У жовтні 2025 року ЄС запроваджує систему EES для контролю в'їзду та виїзду громадян третіх країн. Вона замінить штампи в паспортах, збираючи біометричні дані для боротьби з нелегальною міграцією.

Віта Зеленецька

