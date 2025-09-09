Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС
Київ • УНН
Кількість заяв на притулок від українців у ЄС та Швейцарії зросла на 29% за перше півріччя 2025 року, досягнувши 16 тисяч. Франція лідирує за кількістю звернень, оскільки статус шукача притулку дозволяє надовго залишитися в країні.
У Європейському Союзі зростає кількість заяв на притулок від українців. За перше півріччя 2025 року українці подали 16 тисяч заяв на притулок у ЄС та Швейцарії - на 29% більше, ніж торік. Найбільше звернень зафіксовано у Франції. Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що за перше півріччя 2025 року кількість заяв на притулок від громадян України в країнах ЄС та Швейцарії зросла на 29% і склала 16 тисяч, свідчить звіт Агентства ЄС з питань надання притулку (EUAA).
Як пояснює інформагенція dpa, отримання статусу шукача притулку дозволяє в перспективі надовго залишитися в країні, яка його надає.
Натомість нині українці, які прибувають у ЄС, автоматично підпадають під дію Директиви ЄС про тимчасовий захист
Показово, що останнім часом особливо багато українців намагалися отримати статус шукача притулку у Франції.
Нагадаємо
Кількість українців, які подали заявки на отримання статусу біженця у Франції, різко зросла у 2025 році, досягнувши понад 7000 заяв з січня по травень. Це пов'язано зі скороченням ресурсів для українців та проблемами з житлом і роботою, незважаючи на продовження тимчасового захисту до 2027 року.
У Німеччині значно зменшилася кількість заяв на притулок, з січня по липень зареєстровано 70 011 первинних клопотань. Це майже на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Велика Британія продовжує програми підтримки для біженців з України. Громадяни України зможуть отримати дозвіл на проживання ще на 24 місяці.
У жовтні 2025 року ЄС запроваджує систему EES для контролю в'їзду та виїзду громадян третіх країн. Вона замінить штампи в паспортах, збираючи біометричні дані для боротьби з нелегальною міграцією.
