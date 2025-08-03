У Німеччині зменшується кількість заявок на притулок

$41.710.00
47.750.00
ukenru
3 серпня, 10:28 • 10761 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 119452 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 208182 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 104218 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 165456 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 360457 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 307993 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 134294 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 113844 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 208592 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.3м/с
69%
750мм
Популярнi новини
У Києві російський БПЛА знищив склад литовської волонтерської організації3 серпня, 11:30 • 16620 перегляди
Банки ОАЕ закривають рахунки російських компаній - розвідка3 серпня, 12:14 • 4442 перегляди
Смерч і підтоплення: на півдні росії введено режим надзвичайної ситуації3 серпня, 13:39 • 12797 перегляди
У кургані, в рф, масштабна пожежа на газорозподільній підстанції: через інцидент евакуюють людей та відключають подачу газу15:39 • 6112 перегляди
Змушені були відстрілюватися: військові ТЦК у Миколаївській області зазнали нападу з боку місцевих жителів17:02 • 9676 перегляди
Публікації
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 101442 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 119483 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 360475 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 190233 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 308008 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Девід Леммі
Рустем Умєров
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Запорізька область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 208226 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 85832 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 122955 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 136640 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 209746 перегляди
Актуальне
ФАБ-250
The New York Times
Fox News
Ґардіан
YouTube

У Німеччині зменшується кількість заявок на притулок

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У Німеччині значно зменшилася кількість заяв на притулок, з січня по липень зареєстровано 70 011 первинних клопотань. Це майже на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У Німеччині зменшується кількість заявок на притулок

У Німеччині фіксують помітне зменшення кількості заяв на отримання притулку. Це пов’язують із посиленням прикордонного контролю та поверненням мігрантів, які вже починали оформлювати притулок в інших країнах. Про це інформує УНН з посиланням на видання Spiegel.

Деталі

Як пише видання, з січня по липень у Німеччині зареєстрували 70 011 первинних клопотань про отримання притулку. 

Це майже на 50% менше ніж за аналогічний період минулого року. Минулого року з січня до липня було подано 140 783 заяви

- йдеться у дописі.

Зазначається, що за липень подали близько 8300 первинних заявок – на 45% менше, ніж за липень 2024 року. 

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що уряд збирається продовжити таку тенденцію. 

"Ми хочемо, щоб процедури відбувалися на зовнішніх кордонах ЄС, швидших рішень та послідовну політику повернення… Країна має регулювати, хто до неї в’їздить – а не банди контрабандистів", - наголосив він.

Нагадаємо

Очільник уряду Баварії Маркус Зедер виступає за те, щоб українські біженці в Німеччині отримували менші виплати як шукачі притулку, замість громадянської допомоги. За його словами, це стосується всіх українців, а не лише новоприбулих, і є причиною низького рівня працевлаштування біженців.

Зростає втома? Як у Чехії зараз ставляться до біженців з України: дані соцопитування01.08.25, 13:33 • 3856 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Шпіґель
Європейський Союз
Німеччина