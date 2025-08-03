У Німеччині зменшується кількість заявок на притулок

У Німеччині фіксують помітне зменшення кількості заяв на отримання притулку. Це пов’язують із посиленням прикордонного контролю та поверненням мігрантів, які вже починали оформлювати притулок в інших країнах. Про це інформує УНН з посиланням на видання Spiegel.

Деталі

Як пише видання, з січня по липень у Німеччині зареєстрували 70 011 первинних клопотань про отримання притулку.

Це майже на 50% менше ніж за аналогічний період минулого року. Минулого року з січня до липня було подано 140 783 заяви - йдеться у дописі.

Зазначається, що за липень подали близько 8300 первинних заявок – на 45% менше, ніж за липень 2024 року.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що уряд збирається продовжити таку тенденцію.

"Ми хочемо, щоб процедури відбувалися на зовнішніх кордонах ЄС, швидших рішень та послідовну політику повернення… Країна має регулювати, хто до неї в’їздить – а не банди контрабандистів", - наголосив він.

Нагадаємо

Очільник уряду Баварії Маркус Зедер виступає за те, щоб українські біженці в Німеччині отримували менші виплати як шукачі притулку, замість громадянської допомоги. За його словами, це стосується всіх українців, а не лише новоприбулих, і є причиною низького рівня працевлаштування біженців.

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