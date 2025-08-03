В Германии уменьшается количество заявок на убежище
Киев • УНН
В Германии значительно уменьшилось количество заявлений на убежище, с января по июль зарегистрировано 70 011 первичных ходатайств. Это почти на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Германии фиксируется заметное уменьшение количества заявлений на получение убежища. Это связывают с усилением пограничного контроля и возвращением мигрантов, которые уже начинали оформлять убежище в других странах. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Spiegel.
Детали
Как пишет издание, с января по июль в Германии зарегистрировали 70 011 первичных ходатайств о получении убежища.
Это почти на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году с января по июль было подано 140 783 заявления
Отмечается, что за июль подали около 8300 первичных заявок – на 45% меньше, чем за июль 2024 года.
Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что правительство собирается продолжить такую тенденцию.
"Мы хотим, чтобы процедуры происходили на внешних границах ЕС, более быстрых решений и последовательную политику возвращения… Страна должна регулировать, кто в нее въезжает – а не банды контрабандистов", - подчеркнул он.
Напомним
Глава правительства Баварии Маркус Зедер выступает за то, чтобы украинские беженцы в Германии получали меньшие выплаты как просители убежища, вместо гражданской помощи. По его словам, это касается всех украинцев, а не только новоприбывших, и является причиной низкого уровня трудоустройства беженцев.
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