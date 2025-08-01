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Растет усталость? Как в Чехии сейчас относятся к беженцам из Украины: данные соцопроса

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Опрос в Чехии показывает рост усталости от украинских беженцев, хотя большинство поддерживает их пребывание. 58% считают, что страна приняла слишком много беженцев, но 52% поддерживают предоставление убежища.

Растет усталость? Как в Чехии сейчас относятся к беженцам из Украины: данные соцопроса

В Чехии постепенно растет усталость общественности от украинских беженцев, вместе с тем стабильной остается поддержка их пребывания в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euroactiv.

Детали

По данным опроса агентства STEM, 58% жителей Чехии считают, что их страна приняла слишком много беженцев из Украины после полномасштабного российского вторжения.

В то же время 52% опрошенных высказались за предоставление украинцам убежища, а 31% считают их полезными.

Также, по данным опроса, 40% чехов говорят, что они терпят украинцев, но устали от их присутствия. Среди респондентов 60% ошибочно считают, что украинцы берут от государства больше денег, чем вносят.

Сейчас в Чехии временную защиту получили примерно 373 700 украинцев. Страна занимает третье место в Евросоюзе по количеству украинских беженцев после Германии и Польши.

Напомним

С 1 ноября текущего года Польша меняет правила размещения украинских беженцев. Там будут принимать только представителей защищенных групп, а для других беженцев планируется программа "Вместе к независимости" с субсидиями на аренду и курсами польского языка.

Евгений Устименко

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