Зростає втома? Як у Чехії зараз ставляться до біженців з України: дані соцопитування
Київ • УНН
Опитування в Чехії показує зростання втоми від українських біженців, хоча більшість підтримує їхнє перебування. 58% вважають, що країна прийняла забагато біженців, але 52% підтримують надання притулку.
У Чехії поступово зростає втома громадськості від українських біженців, разом з тим стабільною залишається підтримка їхнього перебування в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euroactiv.
Деталі
За даними опитування агентства STEM, 58% жителів Чехії вважають, що їхня країна прийняла занадто багато біженців з України після повномасштабного російського вторгнення.
Водночас 52% опитаних висловилися за надання українцям притулку, а 31% вважають їх корисними.
Також, за даними опитування, 40% чехів кажуть, що вони терплять українців, але втомилися від їхньої присутності. Серед респондентів 60% помилково вважають, що українці беруть від держави більше грошей, ніж вносять.
Наразі в Чехії тимчасовий захист отримали приблизно 373 700 українців. Країна займає третє місце в Євросоюзі за кількістю українських біженців після Німеччини і Польщі.
Нагадаємо
З 1 листопада поточного року Польща змінює правила розміщення українських біженців. Там прийматимуть лише представників захищених груп, а для інших біженців планується програма "Разом до незалежності" із субсидіями на оренду та курсами польської мови.