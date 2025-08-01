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Зростає втома? Як у Чехії зараз ставляться до біженців з України: дані соцопитування

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Опитування в Чехії показує зростання втоми від українських біженців, хоча більшість підтримує їхнє перебування. 58% вважають, що країна прийняла забагато біженців, але 52% підтримують надання притулку.

Зростає втома? Як у Чехії зараз ставляться до біженців з України: дані соцопитування

У Чехії поступово зростає втома громадськості від українських біженців, разом з тим стабільною залишається підтримка їхнього перебування в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euroactiv.

Деталі

За даними опитування агентства STEM, 58% жителів Чехії вважають, що їхня країна прийняла занадто багато біженців з України після повномасштабного російського вторгнення.

Водночас 52% опитаних висловилися за надання українцям притулку, а 31% вважають їх корисними.

Також, за даними опитування, 40% чехів кажуть, що вони терплять українців, але втомилися від їхньої присутності. Серед респондентів 60% помилково вважають, що українці беруть від держави більше грошей, ніж вносять.

Наразі в Чехії тимчасовий захист отримали приблизно 373 700 українців. Країна займає третє місце в Євросоюзі за кількістю українських біженців після Німеччини і Польщі.

Нагадаємо

З 1 листопада поточного року Польща змінює правила розміщення українських біженців. Там прийматимуть лише представників захищених груп, а для інших біженців планується програма "Разом до незалежності" із субсидіями на оренду та курсами польської мови.

Євген Устименко

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