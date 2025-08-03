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У Німеччині лідер ХСС Маркус Зедер виступає за припинення виплат біженцям з України

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Очільник уряду Баварії Маркус Зедер виступає за те, щоб українські біженці в Німеччині отримували менші виплати як шукачі притулку, замість громадянської допомоги. За його словами, це стосується всіх українців, а не лише новоприбулих, і є причиною низького рівня працевлаштування біженців.

У Німеччині лідер ХСС Маркус Зедер виступає за припинення виплат біженцям з України

Очільник уряду Баварії пропонує, щоб усі українські біженці, замість громадянської допомоги, отримували лише "менші виплати шукачам притулку".

Передає УНН із посиланням на ZDF і Tagesschau.

Деталі

Лідер ХСС і міністр-президент Баварії Маркус Зедер вийшов за рамки домовленості в коаліційній угоді між ХДС/ХСС та СДПН.

У недільному "літньому інтерв'ю" телеканалу ZDF політик заявив, що всі українські біженці вже не повинні отримувати "допомогу громадянам, яку вони отримували до цього часу". Втім можуть, на думку Зедера, отримувати меншу допомогу як шукачі притулку.

Це повинно стосуватися всіх, а не лише новоприбулих, як було домовлено в коаліції

- заявив політик. 

Зедер навіть хотів "проштовхнути це" в коаліції, сказав він у попередньо записаному інтерв'ю для програми ZDF. "Berlin Direkt".

За словами Зедера, буцімто "немає жодної країни у світі", яка б ставилася до біженців з України так, як Німеччина до доходів громадян.

І це, за словами лідера ХСС, одна з причин, чому "так мало людей з України працевлаштовані" в ФРН, незважаючи на наявність гарної освіти.

Довідково

Німецькі ЗМІ нагадують, що за даними статистики близько третини українських біженців були працевлаштовані в ФРН.

Доповнення

Лідер ХСС виключає співпрацю з AfD.

AfD мала б фундаментально змінити своїх людей та зміст, свій стиль та тон, а також виключити багатьох, багатьох людей у процесі самоочищення. Вона цього не робить, а навпаки

- сказав баварський міністр-президент.

"Насправді ми бачимо протилежне, правий екстремізм посилюється", – наголосив Зедер. 

Нагадаємо

Понад 2,2 мільйона українців, переважно жінки та діти, отримали "життєво важливу" грошову допомогу від УВКБ ООН для відновлення пошкодженого житла.

Кількість українців, які подали заявки на отримання статусу біженця у Франції, різко зросла у 2025 році, досягнувши понад 7000 заяв з січня по травень.

Ігор Тележніков

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