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Українці у Франції замість тимчасового захисту, частіше обирають статус біженця

Київ • УНН

 • 381 перегляди

Кількість українців, які подали заявки на отримання статусу біженця у Франції, різко зросла у 2025 році, досягнувши понад 7000 заяв з січня по травень. Це пов'язано зі скороченням ресурсів для українців та проблемами з житлом і роботою, незважаючи на продовження тимчасового захисту до 2027 року.

Українці у Франції замість тимчасового захисту, частіше обирають статус біженця

Хоча тимчасовий захист пропонує додаткові права, але українці частіше обіроають стастус шукача притулку. Серед причин - ресурси, що виділяються на прийом українців у Франції, різко скорочуються; багато хто не може  знайти житло, або стикається з проблемами у пошуку роботи та апартаментів.

Передає УНН із посиланням на La Croix

Деталі

У Франції українці все частіше шукають притулку. За даними статистики, кількість українців, які подали заявки на отримання статусу біженця, різко зросла у 2025 році. La Croix наводить статистику на початок літа поточного року. Там ідеться, що у період з 1 січня по 31 травня, було подано понад 7000 заяв на отримання статусу біженця.

Для порівняння, у 2024 році українці подали до Французького управління захисту біженців та осіб без громадянства (OFPRA) 12 031 заяву на притулок, порівняно з 3250 у 2023 році. Ця тенденція поки лише зростає.

"У період з січня по травень 2025 року попит з боку України зріс на 86,9% порівняно з аналогічним періодом 2024 року", – зазначає Ofpra.

Чому не тимчасовий захист із більшою кількістю прав, а статус біженця. Це пояснюють впливом різних факторів і змін у очікуванні.

Спочатку люди приїжджали, думаючи, що швидко виїдуть, але після трьох років війни ніхто не сподівається на негайне повернення

- зазначають фахівці.

Довідково

З 2022 року Франція надала тимчасовий захист 111 299 українцям, переважно жінкам та дітям. Відтоді деякі покинули Францію.

Сьогодні в країні залишилося від 75 000 до 80 000 українців

– пише La Croix, посилаючись на поінформоване джерело.

Тимчасовий захист дозволяє отримати дозвіл на проживання на шість місяців, який можна продовжувати до трьох років. І цей статус пропонує додаткові права порівняно з тими, що пропонуються шукачам притулку.

Європейська Рада 13 червня оголосила про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року, донедавна цей механізм гарантувався лише до березня 2026 року.

Але, з 75 000–80 000 українців у Франції лише 20 000 працюють і тому мають засоби для пошуку самостійного житла. На тлі скорочення фінансових ресурсів, зменшується пропозиція у доступній оренді житла через посередників.

У житлі готельного типу ми перебуваємо в процесі скорочення більш ніж наполовину. .. Люди дзвонять мені в сльозах, тому що префектура каже їм, що їхнє житло закінчується, і що якщо вони не можуть знайти житло самостійно, вони повинні подати заяву про надання притулку

- розповідає Надія Соллогуб, сенатор-центристка та президент групи «Франція Україна» у Сенаті.

Наразі багато українців поспішають отримати менш сприятливий статус, який, до того ж, забороняє їм повертатися до країни походження.

Зіткнувшись із невизначеною та короткочасною перспективою, багато хто волів забезпечити своє майбутнє, подавши заяву на отримання притулку. Тим більше, що притулок надає право на дозвіл на проживання, який може бути дійсним протягом чотирьох або десяти років.

- пише видання. 

Нагадаємо

За даними ООН, станом на 1 липня 2025 року 5,6 мільйона українців перебувають за межами України. Німеччина, Польща та Чехія залишаються основними країнами для українських мігрантів.

У першому кварталі 2025 року ціни на житло в Євросоюзі зросли на 5,7%, а орендна плата – на 3,2% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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