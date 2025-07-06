Украинцы во Франции вместо временной защиты чаще выбирают статус беженца

Хотя временная защита предлагает дополнительные права, украинцы чаще выбирают статус просителя убежища. Среди причин — резко сокращаются ресурсы, выделяемые на прием украинцев во Франции; многие не могут найти жилье или сталкиваются с проблемами в поиске работы и апартаментов.

Передает УНН со ссылкой на La Croix.

Детали

Во Франции украинцы все чаще ищут убежища. По данным статистики, количество украинцев, подавших заявки на получение статуса беженца, резко возросло в 2025 году. La Croix приводит статистику на начало лета текущего года. Там говорится, что в период с 1 января по 31 мая было подано более 7000 заявлений на получение статуса беженца.

Для сравнения, в 2024 году украинцы подали во Французское управление защиты беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) 12 031 заявление на убежище, по сравнению с 3250 в 2023 году. Эта тенденция пока только растет.

"В период с января по май 2025 года спрос со стороны Украины вырос на 86,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", – отмечает Ofpra.

Почему не временная защита с большим количеством прав, а статус беженца. Это объясняют влиянием различных факторов и изменений в ожидании.

Сначала люди приезжали, думая, что быстро уедут, но после трех лет войны никто не надеется на немедленное возвращение - отмечают специалисты.

Справка

С 2022 года Франция предоставила временную защиту 111 299 украинцам, преимущественно женщинам и детям. С тех пор некоторые покинули Францию.

Сегодня в стране осталось от 75 000 до 80 000 украинцев – пишет La Croix, ссылаясь на информированный источник.

Временная защита позволяет получить вид на жительство на шесть месяцев, который можно продлевать до трех лет. И этот статус предлагает дополнительные права по сравнению с теми, что предлагаются просителям убежища.

Европейский Совет 13 июня объявил о продлении временной защиты до 4 марта 2027 года, до недавнего времени этот механизм гарантировался только до марта 2026 года.

Но из 75 000–80 000 украинцев во Франции только 20 000 работают и поэтому имеют средства для поиска самостоятельного жилья. На фоне сокращения финансовых ресурсов уменьшается предложение в доступной аренде жилья через посредников.

В жилье гостиничного типа мы находимся в процессе сокращения более чем наполовину. ... Люди звонят мне в слезах, потому что префектура говорит им, что их жилье заканчивается, и что если они не могут найти жилье самостоятельно, они должны подать заявление о предоставлении убежища - рассказывает Надежда Соллогуб, сенатор-центристка и президент группы «Франция Украина» в Сенате.

Сейчас многие украинцы спешат получить менее благоприятный статус, который, к тому же, запрещает им возвращаться в страну происхождения.

Столкнувшись с неопределенной и кратковременной перспективой, многие предпочли обеспечить свое будущее, подав заявление на получение убежища. Тем более, что убежище дает право на вид на жительство, который может быть действителен в течение четырех или десяти лет. - пишет издание.

Напомним

По данным ООН, по состоянию на 1 июля 2025 года 5,6 миллиона украинцев находятся за пределами Украины. Германия, Польша и Чехия остаются основными странами для украинских мигрантов.

В первом квартале 2025 года цены на жилье в Евросоюзе выросли на 5,7%, а арендная плата – на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.