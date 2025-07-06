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Украинцы во Франции вместо временной защиты чаще выбирают статус беженца

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Количество украинцев, подавших заявки на получение статуса беженца во Франции, резко возросло в 2025 году, достигнув более 7000 заявлений с января по май. Это связано с сокращением ресурсов для украинцев и проблемами с жильем и работой, несмотря на продление временной защиты до 2027 года.

Украинцы во Франции вместо временной защиты чаще выбирают статус беженца

Хотя временная защита предлагает дополнительные права, украинцы чаще выбирают статус просителя убежища. Среди причин — резко сокращаются ресурсы, выделяемые на прием украинцев во Франции; многие не могут найти жилье или сталкиваются с проблемами в поиске работы и апартаментов.

Передает УНН со ссылкой на La Croix

Детали

Во Франции украинцы все чаще ищут убежища. По данным статистики, количество украинцев, подавших заявки на получение статуса беженца, резко возросло в 2025 году. La Croix приводит статистику на начало лета текущего года. Там говорится, что в период с 1 января по 31 мая было подано более 7000 заявлений на получение статуса беженца.

Для сравнения, в 2024 году украинцы подали во Французское управление защиты беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) 12 031 заявление на убежище, по сравнению с 3250 в 2023 году. Эта тенденция пока только растет.

"В период с января по май 2025 года спрос со стороны Украины вырос на 86,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", – отмечает Ofpra.

Почему не временная защита с большим количеством прав, а статус беженца. Это объясняют влиянием различных факторов и изменений в ожидании.

Сначала люди приезжали, думая, что быстро уедут, но после трех лет войны никто не надеется на немедленное возвращение

- отмечают специалисты.

Справка

С 2022 года Франция предоставила временную защиту 111 299 украинцам, преимущественно женщинам и детям. С тех пор некоторые покинули Францию.

Сегодня в стране осталось от 75 000 до 80 000 украинцев

– пишет La Croix, ссылаясь на информированный источник.

Временная защита позволяет получить вид на жительство на шесть месяцев, который можно продлевать до трех лет. И этот статус предлагает дополнительные права по сравнению с теми, что предлагаются просителям убежища.

Европейский Совет 13 июня объявил о продлении временной защиты до 4 марта 2027 года, до недавнего времени этот механизм гарантировался только до марта 2026 года.

Но из 75 000–80 000 украинцев во Франции только 20 000 работают и поэтому имеют средства для поиска самостоятельного жилья. На фоне сокращения финансовых ресурсов уменьшается предложение в доступной аренде жилья через посредников.

В жилье гостиничного типа мы находимся в процессе сокращения более чем наполовину. ... Люди звонят мне в слезах, потому что префектура говорит им, что их жилье заканчивается, и что если они не могут найти жилье самостоятельно, они должны подать заявление о предоставлении убежища

- рассказывает Надежда Соллогуб, сенатор-центристка и президент группы «Франция Украина» в Сенате.

Сейчас многие украинцы спешат получить менее благоприятный статус, который, к тому же, запрещает им возвращаться в страну происхождения.

Столкнувшись с неопределенной и кратковременной перспективой, многие предпочли обеспечить свое будущее, подав заявление на получение убежища. Тем более, что убежище дает право на вид на жительство, который может быть действителен в течение четырех или десяти лет.

- пишет издание. 

Напомним

По данным ООН, по состоянию на 1 июля 2025 года 5,6 миллиона украинцев находятся за пределами Украины. Германия, Польша и Чехия остаются основными странами для украинских мигрантов.

В первом квартале 2025 года цены на жилье в Евросоюзе выросли на 5,7%, а арендная плата – на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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