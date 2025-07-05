Кількість українських мігрантів залишається значною: понад 5 млн українців проживають за кордоном

За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,6 млн осіб станом на 1 липня 2025 року. Країнами з найбільшою кількістю мігрантів з України залишаються Німеччина, Польща та Чехія. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ, передає УНН.

Деталі

"Кількість українських мігрантів за кордоном залишається значною. За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,6 млн осіб станом на 1 липня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у травні ООН вдруге переглянула методологію: вилучила дані щодо 1.2 млн українців, які знаходяться в рф (зокрема через те, що дані не оновлювалися з червня 2023 року), що призвело до суттєвого зниження загального показника.

"Країнами з найбільшою кількістю мігрантів з України залишаються Німеччина, Польща та Чехія. Кількість тих, хто повернувся на своє попереднє місце проживання, за оцінкою МОМ, у березні 2025 року становила 4,1 млн осіб, з них найбільша частка – у м. Київ (23%). Переважна більшість тих, хто повернуся – колишні ВПО (74%). Найбільша кількість, серед тих, хто повернувся з-за кордону, прибули з Польщі (36%) та Німеччини (16%)", - додали в НБУ.

Нагадаємо

У Нідерландах з 1 жовтня українці, які працюють та проживають у муніципальному житлі в Нідерландах, платитимуть більш ніж удвічі вищу щомісячну плату за житло. Відповідне рішення ухвалила міністр у справах притулку та міграції Мона Кейзер з метою зменшення нерівності між українськими переселенцями та іншими категоріями біженців.