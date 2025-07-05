Кількість українських мігрантів залишається значною: понад 5 млн українців проживають за кордоном
Київ • УНН
За даними ООН, станом на 1 липня 2025 року 5,6 мільйона українців перебувають за межами України. Німеччина, Польща та Чехія залишаються основними країнами для українських мігрантів.
За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,6 млн осіб станом на 1 липня 2025 року. Країнами з найбільшою кількістю мігрантів з України залишаються Німеччина, Польща та Чехія. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ, передає УНН.
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"Кількість українських мігрантів за кордоном залишається значною. За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,6 млн осіб станом на 1 липня 2025 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у травні ООН вдруге переглянула методологію: вилучила дані щодо 1.2 млн українців, які знаходяться в рф (зокрема через те, що дані не оновлювалися з червня 2023 року), що призвело до суттєвого зниження загального показника.
"Країнами з найбільшою кількістю мігрантів з України залишаються Німеччина, Польща та Чехія. Кількість тих, хто повернувся на своє попереднє місце проживання, за оцінкою МОМ, у березні 2025 року становила 4,1 млн осіб, з них найбільша частка – у м. Київ (23%). Переважна більшість тих, хто повернуся – колишні ВПО (74%). Найбільша кількість, серед тих, хто повернувся з-за кордону, прибули з Польщі (36%) та Німеччини (16%)", - додали в НБУ.
Нагадаємо
У Нідерландах з 1 жовтня українці, які працюють та проживають у муніципальному житлі в Нідерландах, платитимуть більш ніж удвічі вищу щомісячну плату за житло. Відповідне рішення ухвалила міністр у справах притулку та міграції Мона Кейзер з метою зменшення нерівності між українськими переселенцями та іншими категоріями біженців.