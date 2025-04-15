Міжнародна організація з міграції

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18824 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 131865 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 124539 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125969 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 124642 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127541 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 191489 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163981 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115309 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 36416 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 47219 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47189 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 36956 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 19967 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15002 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 37324 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47555 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 131865 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 191489 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 534 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 9340 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12160 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108051 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109731 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Міжнародна організація з міграції

Новини по темi

Після Панами Коста-Ріка також погодилася прийняти мігрантів, висланих зі США

Коста-Ріка погодилася на співпрацю зі США щодо репатріації 200 нелегальних мігрантів з Центральної Азії та Індії. Перша група прибуде комерційним рейсом у середу до аеропорту Сан-Хосе.

Новини Світу • 18 лютого, 12:37 • 20836 перегляди

Кількість мігрантів, які перетнули Ла-Манш у 2024 році, зросла на 25%

У 2024 році 36 816 мігрантів перетнули Ла-Манш на човнах, що на 25% більше ніж у 2023. Це стало другим за величиною показником з 2018 року

Новини Світу • 1 січня, 14:15 • 24113 перегляди

Чи доречна радість на свята під час війни? Відповідь МОЗ

Центр громадського здоров'я МОЗ України пояснив, як впоратися з емоційними переживаннями під час святкування в умовах війни. Надано практичні поради та контакти гарячих ліній психологічної підтримки.

Суспільство • 25 грудня, 10:11 • 18968 перегляди

Мирні переговори щодо війни у Судані відкриті, однак за участю лише однієї сторони – ЗМІ

У Швейцарії стартували переговори щодо припинення вогню в Судані, але без представників армії.

Новини Світу • 14 серпня, 14:15 • 21648 перегляди

40 мігрантів загинули в пожежі на човні біля берегів Гаїті

Щонайменше 40 мігрантів загинули після пожежі на човні біля північного узбережжя Гаїті. Причиною могло стати запалювання свічок під час ритуалу, що призвело до займання бочок з бензином.

Новини Світу • 20 липня, 06:51 • 21239 перегляди

В Україні створили новий сервіс: е-Карта послуг для ветеранів війни

В Україні запустили електронну карту послуг для ветеранів війни та їхніх родин, яка допоможе їм знайти послуги, що пропонуються державою та різними організаціями по всій країні.

Суспільство • 18 червня, 11:55 • 38881 перегляди

Внаслідок зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї загинуло понад 670 осіб

Понад 670 людей вважаються загиблими після того, як потужний зсув поховав під собою понад 150 будинків у Папуа-Новій Гвінеї.

Новини Світу • 26 травня, 11:24 • 23875 перегляди

Понад 300 людей загинули внаслідок руйнівних повеней в Афганістані

Понад 300 людей загинули внаслідок руйнівних повеней, що прокотилися кількома провінціями Афганістану, зруйнувавши тисячі будинків і ускладнивши проведення рятувальних операцій.

Суспільство • 12 травня, 04:10 • 32206 перегляди

Емі Поуп в Україні: гендиректорка МОМ підписала угоди про співпрацю у сфері економічного відновлення та управління міграцією

Емі Поуп, Генеральний директор Міжнародної організації з міграції, відвідала Україну та підписала угоди про співпрацю з Міністерством економіки та Міністерством закордонних справ щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, підтримки економічного відновлення, а також посилення міграційного та прикордонного менеджменту.

Економіка • 10 квітня, 18:04 • 103803 перегляди

Кількість шахрайств з платіжними картками у 2023 році зросла: найрозповсюдженіші афери

У 2023 році незаконні дії з платіжними картками призвели до збитків у розмірі 833 млн грн, що на 73% більше, ніж у 2022 році, з 272 000 шахрайських транзакцій та середнім збитком у розмірі 3 065 грн на одну транзакцію.

Кримінал та НП • 2 квітня, 14:14 • 25544 перегляди

У Мінреінтеграції попереджають: шахраї створюють фейкові посилання для отримання фінансової допомоги від ООН

Шахраї створюють фейкові посилання під виглядом фінансової допомоги від міжнародних донорів, таких як МОМ в Україні, спонукаючи людей вводити особисті та платіжні дані, що є шахрайською практикою.

Суспільство • 1 квітня, 15:46 • 23425 перегляди

Соратницю Гройсмана звинувачують у тому, що вона "ховала" гуманітарну допомогу у спортзалі школи: подробиці

Світлану Куцу, директора ліцею та депутата міської ради, яка є союзником Гройсмана, звинувачують у зберіганні гуманітарної допомоги, призначеної для переміщених осіб, у шкільному спортзалі з метою політичної вигоди.

Суспільство • 12 березня, 09:24 • 374566 перегляди

Україна збудує 2000 квартир для постраждалих від війни за рахунок 72,1 млн євро, виділених Німеччиною

Міністерство реінтеграції, МОМ та обласні військові адміністрації підписали меморандуми про забезпечення житлом близько 6 000 осіб, які постраждали від війни, шляхом будівництва 2 000 квартир за рахунок 72,1 млн євро, виділених Німеччиною.

Суспільство • 16 лютого, 21:59 • 50799 перегляди

Для військових - безкоштовно: у Вінниці відкрили центр лікування болю та реабілітації "Прометей"

У Вінниці відкрився центр лікування болю та реабілітації "Прометей", який надає безкоштовну допомогу українським військовим за допомогою сучасного обладнання та VR-технологій.

Суспільство • 7 лютого, 11:40 • 24284 перегляди
Ексклюзив

Відбудова Київщини: Руслан Кравченко пояснив причини відхилення деяких тендерних пропозицій

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко пояснив причини відхилення деяких тендерних пропозицій.

Війна • 30 січня, 07:05 • 131896 перегляди