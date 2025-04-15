Міжнародна організація з міграції

Коста-Ріка погодилася на співпрацю зі США щодо репатріації 200 нелегальних мігрантів з Центральної Азії та Індії. Перша група прибуде комерційним рейсом у середу до аеропорту Сан-Хосе.
У 2024 році 36 816 мігрантів перетнули Ла-Манш на човнах, що на 25% більше ніж у 2023. Це стало другим за величиною показником з 2018 року
Центр громадського здоров'я МОЗ України пояснив, як впоратися з емоційними переживаннями під час святкування в умовах війни. Надано практичні поради та контакти гарячих ліній психологічної підтримки.
У Швейцарії стартували переговори щодо припинення вогню в Судані, але без представників армії.
Щонайменше 40 мігрантів загинули після пожежі на човні біля північного узбережжя Гаїті. Причиною могло стати запалювання свічок під час ритуалу, що призвело до займання бочок з бензином.
В Україні запустили електронну карту послуг для ветеранів війни та їхніх родин, яка допоможе їм знайти послуги, що пропонуються державою та різними організаціями по всій країні.
Понад 670 людей вважаються загиблими після того, як потужний зсув поховав під собою понад 150 будинків у Папуа-Новій Гвінеї.
Понад 300 людей загинули внаслідок руйнівних повеней, що прокотилися кількома провінціями Афганістану, зруйнувавши тисячі будинків і ускладнивши проведення рятувальних операцій.
Емі Поуп, Генеральний директор Міжнародної організації з міграції, відвідала Україну та підписала угоди про співпрацю з Міністерством економіки та Міністерством закордонних справ щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, підтримки економічного відновлення, а також посилення міграційного та прикордонного менеджменту.
У 2023 році незаконні дії з платіжними картками призвели до збитків у розмірі 833 млн грн, що на 73% більше, ніж у 2022 році, з 272 000 шахрайських транзакцій та середнім збитком у розмірі 3 065 грн на одну транзакцію.
Шахраї створюють фейкові посилання під виглядом фінансової допомоги від міжнародних донорів, таких як МОМ в Україні, спонукаючи людей вводити особисті та платіжні дані, що є шахрайською практикою.
Світлану Куцу, директора ліцею та депутата міської ради, яка є союзником Гройсмана, звинувачують у зберіганні гуманітарної допомоги, призначеної для переміщених осіб, у шкільному спортзалі з метою політичної вигоди.
Міністерство реінтеграції, МОМ та обласні військові адміністрації підписали меморандуми про забезпечення житлом близько 6 000 осіб, які постраждали від війни, шляхом будівництва 2 000 квартир за рахунок 72,1 млн євро, виділених Німеччиною.
У Вінниці відкрився центр лікування болю та реабілітації "Прометей", який надає безкоштовну допомогу українським військовим за допомогою сучасного обладнання та VR-технологій.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко пояснив причини відхилення деяких тендерних пропозицій.