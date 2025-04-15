Міжнародна організація з міграції

Соратницю Гройсмана звинувачують у тому, що вона "ховала" гуманітарну допомогу у спортзалі школи: подробиці

Світлану Куцу, директора ліцею та депутата міської ради, яка є союзником Гройсмана, звинувачують у зберіганні гуманітарної допомоги, призначеної для переміщених осіб, у шкільному спортзалі з метою політичної вигоди.