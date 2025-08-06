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Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП

Київ • УНН

 • 18068 перегляди

З червня 2025 року Росія активізувала депортацію громадян України через грузинський кордон, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації в пункті пропуску «Даріалі». Наразі 96 українців перебувають у буферній зоні, а МЗС України працює над їх поверненням.

Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП

росія активізувала депортацію громадян України через кордон із Грузією, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації в грузинському пункті пропуску "Даріалі". Це може свідчити про цілеспрямовану російську операцію, заявили в МЗС журналістам, передає УНН.

З другої половини червня 2025 року російська сторона активізувала депортацію громадян України через кордон з Грузією, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації в грузинському пункті пропуску "Даріалі" на кордоні з рф. Завдяки заходам вжитих МЗС спільно з компетентними органами України, з кінця червня донині вже вдалося організувати виїзд 44 громадян України з буферної зони російсько-грузинського кордону. росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію 

- заявили в МЗС.

Наразі у буферній зоні пункту пропуску "Даріалі" перебувають 96 громадян України.

Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що рф ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні. Більшість українських громадян, яких рф депортує на кордон з Грузією - це люди, які попередньо притягувалися до кримінальної відповідальності. Серед них є як ті, хто відбував покарання на тимчасово окупованих територіях України та був примусово переміщений на територію рф, так і громадяни України, які перебували на території рф і були засуджені за вчинені там злочини 

- додали в МЗС.

Наголошується, що пункт "Даріалі" використовувався для повернення депортованих громадян України і у попередні роки. Проблема набула особливої гостроти протягом липня внаслідок значної інтенсифікації видворення росією громадян України через цей пункт пропуску в червні, а також призупинення на певному етапі Молдовою транзиту осіб зазначеної категорії.

Громадяни України опинилися в буферній зоні грузинсько-російського кордону у вкрай складному становищі, оскільки грузинська сторона висловила готовність забезпечити організоване перевезення цих громадян до аеропорту Тбілісі лише після підтвердження молдовською стороною готовності прийняти їх в якості країни транзиту.

З метою врегулювання гуманітарних аспектів перебування громадян України у буферній зоні грузинського кордону посольство України в Грузії активно працює з грузинською стороною, залучаючи до цього процесу представництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії 

- зазначають в міністерстві.

5 серпня посольство України в Грузії отримало звернення від 5 громадян України, які були депортовані з території РФ та тимчасово утримуються у пункті пропуску "Даріалі", щодо початку безстрокового голодування з вимогою дозволити їм перетнути кордон Грузії. До голодування долучаються й інші громадяни, які перебувають у цьому пункті пропуску.

П'ятеро українців оголосили голодування на кордоні Грузії з росією05.08.25, 18:08 • 3332 перегляди

МЗС із залученням посольств України в Грузії та Молдові, а також у співпраці з зацікавленими міністерствами та відомствами цих країн та України працює задля якомога швидшого вирішення цієї гуманітарної кризи. Отримавши інформацію про початок голодування, консули посольства України в Грузії негайно вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску "Даріалі" та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу. Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску "Даріалі", включно з тими, хто оголосив голодування. У ці години українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску "Даріалі" 

- резюмували у міністерстві.

Нагадаємо

росія направляє до російсько-грузинського кордону ув’язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, згодом окупованих росією. У більшості випадків вони відбували покарання в російських колоніях, куди їх було вивезено примусово.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих осіб були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають необхідних документів для перетину кордону, а їх допуск на територію країни "становить загрозу".

На прикордонному пункті "Даріалі" між росією та Грузією кількість українців, які оголосили голодування, зросла до 15. Вони стверджують, що утримуються незаконно, й вимагають зустрічі з представниками України та можливості виїхати або отримати міжнародний захист.

Павло Башинський

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