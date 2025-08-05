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П'ятеро українців оголосили голодування на кордоні Грузії з росією

Київ • УНН

 • 874 перегляди

П'ятеро українців розпочали безстрокове голодування на КПП "Даріалі" на кордоні Грузії з росією. Вони вимагають допуску консула, пояснення затримання та можливості виїзду або подання на притулок.

П'ятеро українців оголосили голодування на кордоні Грузії з росією

П’ятеро українців, які перебувають у підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту пропуску "Даріалі" на кордоні між Грузією та росією, оголосили безстрокове голодування. Про це повідомляє Эхо Кавказа з посиланням на одного з українців, Сергія Ларка, пише УНН.

Деталі

За його словами, учасники акції планують передати грузинським прикордонникам офіційну заяву про початок голодування.

Він надав журналістам копію звернення, у якому викладені причини та вимоги протестувальників. Зокрема, у заяві сказано, що причиною протесту є "незаконні дії грузинських прикордонників та порушення прав" протестувальників.

Ларко стверджує, що 21 червня його депортували з росії, а після прибуття до Грузії у нього вилучили паспорт і зібрали біометричні дані без законних підстав. Він перебуває у підвалі КПП "Даріалі" разом з 97 особами, серед яких є хворі на ВІЛ і туберкульоз. За словами чоловіка, йому відмовили у виїзді з Грузії, поданні заяви на притулок, юридичній допомозі та можливості оскаржити затримання.

Учасники акції вимагають допустити до них українського консула, пояснити причини їхнього затримання, надати можливість виїхати з території Грузії або подати клопотання про міжнародний захист, провести медичне обстеження та припинити, за їхніми словами, незаконне утримання під вартою.

За словами учасників, протест триватиме доти, доки не будуть виконані всі їхні вимоги.

Доповнення

росія направляє до російсько-грузинського кордону ув’язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, згодом окупованих росією. У більшості випадків вони відбували покарання в російських колоніях, куди їх було вивезено примусово.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих осіб були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають необхідних документів для перетину кордону, а їх допуск на територію країни "становить загрозу".

Ольга Розгон

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