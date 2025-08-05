Пятеро украинцев объявили голодовку на границе Грузии с россией
Киев • УНН
Пятеро украинцев начали бессрочную голодовку на КПП "Дарьяли" на границе Грузии с россией. Они требуют допуска консула, объяснения задержания и возможности выезда или подачи на убежище.
Пятеро украинцев, находящихся в подвальном помещении грузинского пограничного пункта пропуска "Дарьяли" на границе между Грузией и россией, объявили бессрочную голодовку. Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на одного из украинцев, Сергея Ларко, пишет УНН.
Детали
По его словам, участники акции планируют передать грузинским пограничникам официальное заявление о начале голодовки.
Он предоставил журналистам копию обращения, в котором изложены причины и требования протестующих. В частности, в заявлении сказано, что причиной протеста являются "незаконные действия грузинских пограничников и нарушение прав" протестующих.
Ларко утверждает, что 21 июня его депортировали из России, а по прибытии в Грузию у него изъяли паспорт и собрали биометрические данные без законных оснований. Он находится в подвале КПП "Дарьяли" вместе с 97 лицами, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом. По словам мужчины, ему отказали в выезде из Грузии, подаче заявления на убежище, юридической помощи и возможности обжаловать задержание.
Участники акции требуют допустить к ним украинского консула, объяснить причины их задержания, предоставить возможность выехать с территории Грузии или подать ходатайство о международной защите, провести медицинское обследование и прекратить, по их словам, незаконное содержание под стражей.
По словам участников, протест будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все их требования.
Дополнение
россия направляет к российско-грузинской границе заключенных, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных россией. В большинстве случаев они отбывали наказание в российских колониях, куда их принудительно вывезли.
Власти Грузии заявляют, что большинство из этих лиц были осуждены за особо тяжкие преступления, не имеют необходимых документов для пересечения границы, а их допуск на территорию страны "представляет угрозу".