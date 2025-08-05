Пятеро украинцев объявили голодовку на границе Грузии с россией

Нефть дешевеет на фоне роста предложения и опасений по поводу спроса 5 августа, 05:37 • 30907 просмотра

В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда 5 августа, 06:57 • 92322 просмотра

Пакистан ответил на слова Зеленского: "отвергает обвинения" в участии своих граждан в войне 10:41 • 25440 просмотра

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