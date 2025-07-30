Грузія розширює житловий простір на КПП "Даріалі" для депортованих з рф українців

Прикордонна поліція МВС Грузії планує негайно розширити житловий простір на КПП "Даріалі" на грузино-російському кордоні для депортованих з росії українців, яким не дозволили заїхати в країну. Про це повідомляє Ехо Кавказа, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що прикордонний пункт пропуску "Даріалі" - єдиний діючий КПП, де останнім часом почастішали випадки, коли особи, які прибувають з рф, бажають перетнути державний кордон Грузії за недійсними документами "і заявляють, що вони громадяни України, які відбували покарання на окупованих територіях України".

Після відбуття покарання рф здійснює так звану "депортацію" згаданих осіб на вказаному грузинському прикордонному пункті пропуску - йдеться у заяві прикордонної поліції МВС.

Видання вказує, що росія направляє до російсько-грузинського кордону ув'язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, згодом окупованих росією. Найчастіше вони відбували покарання вже у російських колоніях, куди були насильно вивезені.

Контекст

Українські правозахисники пов'язують зростання потоку депортованих з указом російського диктатора володимира путіна, згідно з якми, українці до 10 вересня 2025 року мають або легалізувати свій статус, або залишити росію. На думку правозахисників, до вересня кількість українців, які депортуються з росії, може значно зрости.

За словами грузинських правозахисників та самих українців, вони перебувають на території прикордонного пункту без доступу до адекватної медичної допомоги та харчування. У підвальному приміщенні немає достатньої кількості спальних місць – українцям доводиться спати по черзі.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запропонував рф транспортувати депортованих українців безпосередньо до українського кордону. З червня росія суттєво збільшила кількість депортованих громадян, здебільшого колишніх ув’язнених, до кордону з Грузією.

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