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росіяни утримують десятки українців у підвалі біля кордону з Грузією: ЗМІ дізналися шокуючі деталі

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Щонайменше 45 депортованих з рф українців утримуються в підвалі без їжі та води на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією. Серед утримуваних є люди з ВІЛ, туберкульозом, інвалідністю, їм не надають медичної допомоги.

росіяни утримують десятки українців у підвалі біля кордону з Грузією: ЗМІ дізналися шокуючі деталі

Щонайменше 45 депортованих із рф українців уже кілька діб утримують у підвалі без їжі та води на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією. Про це повідомляє  Telegram-канал Astra, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що здебільшого це колишні ув'язнені, які вивезені з окупованих територій, однак серед них є й цивільні особи.

Серед утримуваних – люди з ВІЛ, туберкульозом, інвалідністю. Їх не годують та не надають медичної допомоги. Стан багатьох погіршується, одна людина вже опинилась у лікарні

- пише ЗМІ.

Обмін полоненими: усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози20.06.25, 15:39 • 2340 переглядiв

Люди розповіли, що перебувають у підвалі без комунікацій: немає душу і туалету, не годують.

Волонтери привозять гуманітарку, але цього вистачає на кілька днів і то не всім. Підвал сирий, краплі води на стелі, нічим дихати, всі курять, на вулицю не випускають. Спимо по 4 години, міняючись. Деякі сплять на підлозі

- повідомив один зі співрозмовників видання.

За даними волонтерів, спальних місць у підвалі лише 17. При цьому очікується прибуття ще ста осіб. Усі утримувані мають заборону на в'їзд до рф і не можуть повернутися. Раніше в'їзд до Грузії був можливим - тепер люди залишаються в ізоляції, без документів та допомоги.

Нагадаємо

20 червня стало відомо про черговий обмін полоненими. Серед обміняних - оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини.

Обмін полоненими 20 червня: СБУ показала ексклюзивні кадри повернення українських захисників20.06.25, 20:41 • 2692 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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