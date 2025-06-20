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Обмін полоненими 20 червня: СБУ показала ексклюзивні кадри повернення українських захисників

Київ • УНН

 • 888 перегляди

20 червня СБУ оприлюднила ексклюзивне відео обміну полоненими, в якому брали участь оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Обмін став можливим завдяки роботі Об'єднаного центру та Координаційного штабу.

Обмін полоненими 20 червня: СБУ показала ексклюзивні кадри повернення українських захисників

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з обміну полоненими 20 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Як зазначили в службі, сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.

Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави

– заявили в СБУ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими 20 червня. Серед обміняних - оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
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Служба безпеки України
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