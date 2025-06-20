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Обмен пленными 20 июня: СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения украинских защитников

Киев • УНН

 • 772 просмотра

20 июня СБУ обнародовала эксклюзивное видео обмена пленными, в котором принимали участие защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Обмен стал возможным благодаря работе Объединенного центра и Координационного штаба.

Обмен пленными 20 июня: СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения украинских защитников

Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео с обмена пленными 20 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как отметили в службе, сегодняшний обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, выполнивших поручение Президента Украины Владимира Зеленского.

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства

– заявили в СБУ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене пленными 20 июня. Среди обменяных – защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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