Обмен пленными 20 июня: СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения украинских защитников

Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео с обмена пленными 20 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как отметили в службе, сегодняшний обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, выполнивших поручение Президента Украины Владимира Зеленского.

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства – заявили в СБУ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене пленными 20 июня. Среди обменяных – защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины.