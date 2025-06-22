россияне удерживают десятки украинцев в подвале у границы с Грузией: СМИ узнали шокирующие детали

По меньшей мере 45 депортированных из РФ украинцев уже несколько суток удерживаются в подвале без еды и воды на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Об этом сообщает Telegram-канал Astra, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в основном это бывшие заключенные, вывезенные с оккупированных территорий, однако среди них есть и гражданские лица.

Среди удерживаемых – люди с ВИЧ, туберкулезом, инвалидностью. Их не кормят и не оказывают медицинской помощи. Состояние многих ухудшается, один человек уже оказался в больнице - пишет СМИ.

Обмен пленными: все освобожденные сегодня защитники имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы

Люди рассказали, что находятся в подвале без коммуникаций: нет душа и туалета, не кормят.

Волонтеры привозят гуманитарку, но этого хватает на несколько дней и то не всем. Подвал сырой, капли воды на потолке, нечем дышать, все курят, на улицу не выпускают. Спим по 4 часа, меняясь. Некоторые спят на полу - сообщил один из собеседников издания.

По данным волонтеров, спальных мест в подвале всего 17. При этом ожидается прибытие еще ста человек. Все удерживаемые имеют запрет на въезд в РФ и не могут вернуться. Ранее въезд в Грузию был возможен - теперь люди остаются в изоляции, без документов и помощи.

Напомним

20 июня стало известно об очередном обмене пленными. Среди обмениваемых - защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины.

Обмен пленными 20 июня: СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения украинских защитников