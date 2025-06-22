россияне удерживают десятки украинцев в подвале у границы с Грузией: СМИ узнали шокирующие детали

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 18:14 • 14283 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 35763 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 95431 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 75685 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 110862 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 208607 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 91430 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 95395 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 88402 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 70053 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.7м/с
70%
750мм
Популярные новости
Лидер венгерской оппозиции заявил о "полном провале" референдума Орбана по вступлению Украины в ЕС21 июня, 14:13 • 40620 просмотра
Европу накрыла первая летняя волна жары: местами на выходных ожидают под 40°C21 июня, 14:40 • 8234 просмотра
Иран назвал нереалистичными предложения Европы на переговорах в Женеве21 июня, 17:13 • 18172 просмотра
Отправка закончится, должен вернуться: Зеленский о Чернышеве21 июня, 17:49 • 11172 просмотра
Освобожденный из плена военный Сергей Добровольский умер на Ровенщине21:20 • 6124 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 95431 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 208607 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 109694 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 158764 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 137806 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлогг
Али Хаменеи
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Иран
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel23:04 • 578 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 14283 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 27748 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 33986 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 42563 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Холм
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Нефть

россияне удерживают десятки украинцев в подвале у границы с Грузией: СМИ узнали шокирующие детали

Киев • УНН

 • 290 просмотра

По меньшей мере 45 депортированных из РФ украинцев удерживаются в подвале без еды и воды на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Среди удерживаемых есть люди с ВИЧ, туберкулезом, инвалидностью, им не оказывают медицинскую помощь.

россияне удерживают десятки украинцев в подвале у границы с Грузией: СМИ узнали шокирующие детали

По меньшей мере 45 депортированных из РФ украинцев уже несколько суток удерживаются в подвале без еды и воды на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Об этом сообщает Telegram-канал Astra, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в основном это бывшие заключенные, вывезенные с оккупированных территорий, однако среди них есть и гражданские лица.

Среди удерживаемых – люди с ВИЧ, туберкулезом, инвалидностью. Их не кормят и не оказывают медицинской помощи. Состояние многих ухудшается, один человек уже оказался в больнице

- пишет СМИ.

Обмен пленными: все освобожденные сегодня защитники имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы20.06.25, 15:39 • 2340 просмотров

Люди рассказали, что находятся в подвале без коммуникаций: нет душа и туалета, не кормят.

Волонтеры привозят гуманитарку, но этого хватает на несколько дней и то не всем. Подвал сырой, капли воды на потолке, нечем дышать, все курят, на улицу не выпускают. Спим по 4 часа, меняясь. Некоторые спят на полу

- сообщил один из собеседников издания.

По данным волонтеров, спальных мест в подвале всего 17. При этом ожидается прибытие еще ста человек. Все удерживаемые имеют запрет на въезд в РФ и не могут вернуться. Ранее въезд в Грузию был возможен - теперь люди остаются в изоляции, без документов и помощи.

Напомним

20 июня стало известно об очередном обмене пленными. Среди обмениваемых - защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины.

Обмен пленными 20 июня: СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения украинских защитников20.06.25, 20:41 • 2692 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9