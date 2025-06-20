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Обмен пленными: все освобожденные сегодня защитники имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Сегодня, 20 июня, Украина произвела обмен пленными, вернув домой военнослужащих, имеющих тяжелые ранения или серьезные проблемы со здоровьем, среди которых есть защитники Мариуполя. Самому старшему освобожденному 60 лет, и все они получат необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

Обмен пленными: все освобожденные сегодня защитники имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы

Во время обмена пленными 20 июня удалось вернуть защитников, имеющих тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. Самому старшему освобожденному - 60 лет. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Сегодня состоялся еще один этап обмена пленными в категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Согласно договоренностям в Стамбуле, Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины возвращена из российской неволи еще одна группа защитников, имеющих тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем. Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии. Все освобожденные сегодня Защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу. Среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, содержавшиеся в неволе с 2022 года

– говорится в сообщении Коордштаба.

Отмечается, что все освобожденные сегодня защитники имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса.

Возвращенные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за время пребывания в неволе.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также сообщил, что самому старшему освобожденному - 60 лет.

Среди них есть те, чьи семьи обращались в Офис Омбудсмана. Наша институция занималась защитой их прав и направляла письма российской стороне. На месте традиционно находились наши сотрудники, в том числе и представитель в секторе безопасности и обороны Юрий Ковбаса. Информировали освобожденных защитников об их правах, а также контролировали соблюдение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными

– отметил Лубинец.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене - большинство украинских воинов, которые возвращаются сегодня, находились в плену более двух лет, среди них есть защитники Мариуполя.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
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