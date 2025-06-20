Обмін полоненими: усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози

Під час обміну полоненими 20 червня, вдалося повернути захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. Найстаршому звільненому - 60 років. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Сьогодні відбувся ще один етап обміну полоненими у категорії "важкопоранені та тяжкохворі". Згідно з домовленостями у Стамбулі, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі ще одну групу захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії. Усі визволені сьогодні Захисники належать до солдатського та сержантського складу. Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року - йдеться в повідомленні Коордштабу.

Зазначається, що усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі.

Омбудсман Дмитро Лубінець також повідомив, що найстаршому звільненому - 60 років.

Серед них є ті, чиї родини зверталися до Офісу Омбудсмана. Наша інституція займалася захистом їхніх прав та скеровувала листи російській стороні. На місці традиційно перебували наші співробітники, в тому числі й представник у секторі безпеки та оборони Юрій Ковбаса. Інформували звільнених оборонців про їхні права, а також контролювали дотримання норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими - зазначив Лубінець.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін - більшість українських воїнів, які повертаються сьогодні, перебували у полоні понад два роки, серед них є обороні Маріуполя.