Сибіга закликав рф передавати українських громадян безпосередньо до кордону з Україною, а не Грузією

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував депортацію українських громадян росією до кордону з Грузією. Він запропонував рф транспортувати цих людей безпосередньо до українського кордону, передає УНН із посиланням на МЗС.

росія використовує депортацію українських громадян через Грузію як інструмент тиску. Ми пропонуємо росії транспортувати цих людей безпосередньо до українського кордону - зазначив Сибіга.

За його словами, з червня росія суттєво збільшила кількість депортованих українських громадян, здебільшого колишніх ув’язнених, до кордону з Грузією.

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Унаслідок цього десятки людей, багато з яких не мають належних документів, застрягли в транзитній зоні. Українські консули активно працюють над тим, щоб надати цим особам документи та забезпечити їхній транзит до України через Молдову - додав глава МЗС України.

Головний дипломат нагадав, що 43 громадянина, включаючи колишнього політв’язня Андрія Коломійця, вже були евакуйовані цим шляхом. Однак інші досі перебувають у складних умовах на кордоні.

Ми активно співпрацюємо з грузинською та молдовською сторонами, щоб повернути решту наших громадян до України. Водночас немає жодної гарантії, що росія не збільшить кількість депортованих. Щоб уникнути подальших ускладнень, ми публічно пропонуємо Росії передавати цих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною. Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити. Ми передаємо цю пропозицію напряму, а також через міжнародні організації офіційними каналами - резюмував Сибіга.

Нагадаємо

В Україну з росії повернувся політвʼязень Андрій Коломієць, який був засуджений рф до 10 років ще у 2015 році.