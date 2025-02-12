Депортовані з Херсона ексв'язні застрягли в Грузії без житла, їжі та документів

Кілька тижнів очікують на "білий паспорт" в Грузії українці, які на момент початку повномаштабного вторгення перебували в тюрмах, і згодом, восени 2022-го, були депортовані окупантами до рф. Наразі вони звернулися до українського посольства та наголосили, що "залишилися на вулиці", фактично без нічого.

Про це йдеться у матеріалі Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

Близько десятка українських екс-засуджених прийшли під посольство України в Грузії з проханням допомогти їм повернутися додому. Колишні засуджені повідомляють про важке становище, в якому опинилися. Ось основні моменти, які спіткали українських екс-засуджених у цій заплутаній історії:

На момент окупації вони перебували в тюрмах, у Херсонській області;

потім восени 2022-го їх депортували до росії;

врешті їх відпустили, але без українського паспорта;

ексзасуджені застрягли на російсько-грузинському кордоні: у буферній зоні, у холоді та майже без їжі перебувають майже місяць.

Наразі українські екс-в'язні чекають від посольства підтвердження їхнього статусу громадян України.

Приклад:

На початку 2022 року Олексій Спіцин за крадіжку перебував у виправній колонії №90 в Херсоні.

Він підтвердив, що у період перед деокупацією міста, представники рф вивезли засуджених до росії, там "скинули" на кілька місяців і, в підсумку, - просто "викинули на вулицю".

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Волонтери шукали кошти, щоб нас одягнути, знайти житло, забезпечити харчуванням – розповідає Олексій.

Зараз ексзасуджений живе у Тбілісі, куди потрапив через російсько-грузинський кордон. Але чоловік не має жодних документів, - фактично він, як і інші засуджені з Херсона, чекає на підтвердження від посольства України, що є громадянином.

Слід зазначити: у Тбілісі волонтери орендували для Олексія та інших депортованих ексзасуджених хостел. Також забезпечували харчуванням. Попри наявність підтвердження щодо документа з українським громадянством, у дипустанові поки що не видають усім право на "білий паспорт" (посвідчення особи на повернення в Україну - ред).

Потрібен час, можливо не менш ніж 1,5 місяці.

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Але зараз у волонтерів закінчилося фінансування.

Вони самі знаходили ці гроші. Зараз нас в хостелі проживало 12 людей. Нас попросили виселитися, бо оплати немає. "З речами на вихід", як кажуть. - пояснює ексзасуджений Олексій.

Складну ситуацію у розповіді Радіо Свобода також повідомляє інший ексзасуджений Анатолій.

За його словами, у ексзасуджених, що застрягли в Грузії "просто зв’язані руки".

Сиро, холодно, продуктів не вистачає. На сьогодні ми без хліба. Минулий тиждень сиділи без хліба. Десять лавашів маємо. Мали борошно, дріжджі, могли би спекти собі хліб, але забрали, бо не можна. Картоплю привезли – вона всередині гнила.

Я знаю, що є проблема з фінансуванням. Нерви закінчуються. Що нам далі робити? Голодувати нам тут? - резюмує чоловік.

Доповнення

Правозахисниця Анна Скрипка заявила, що повідомляла українську владу про проблеми з фінансуванням, але наразі реакції посадовців не отримала.

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