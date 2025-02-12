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Депортированные из Херсона экс-заключенные застряли в Грузии без жилья, еды и документов

Депортированные из Херсона экс-заключенные застряли в Грузии без жилья, еды и документов

Киев  •  УНН

 • 13200 просмотра

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Около 10 украинских экс-заключенных, депортированных из Херсона в РФ, оказались без документов в Грузии. Люди ждут «белый паспорт» от посольства Украины, оставшись без жилья и еды.

Несколько недель ожидают «белый паспорт» в Грузии украинцы, которые на момент начала полномасштабного вторжения находились в тюрьмах, и впоследствии, осенью 2022-го, депортированы оккупантами в РФ. Сейчас они обратились в украинское посольство и отметили, что «остались на улице», фактически без ничего.

Об этом говорится в материале Радио Свобода, передает УНН.

Около десятка украинских экс-осужденных пришли под посольство Украины в Грузии с просьбой помочь им вернуться домой: бывшие осужденные сообщают о тяжелом положении, в котором оказались:

  • На момент оккупации они находились в тюрьмах;
  • затем осенью 2022-го их депортировали в Россию;
  • в конце концов их отпустили, но без украинского паспорта;
  • эти люди застряли на российско-грузинской границе, - в буферной зоне,  в холоде и почти без еды, находятся почти месяц.
  • Сейчас - ждут, что посольство подтвердит их как граждан Украины.

Пример:

На начало 2022 года Алексей Спицын  за кражу находился в исправительной колонии №90 в Херсоне.

Он подтвердил, что в период перед деоккупацией города представители рф вывезли осужденных в россию, там «сбросили» несколько месяцев и «выбросили на улицу».

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Волонтеры искали средства, чтобы нас одеть, найти жилье, обеспечить питанием», - рассказывает Алексей.

Сейчас экс-осужденный живет в Тбилиси, куда попал через российско-грузинскую границу. Но мужчина не имеет никаких документов, - фактически он, как и другие осужденные из Херсона ждет подтверждения от посольства Украины, что они являются  гражданином.

Но следует отметить: в Тбилиси волонтеры арендовали для Алексея и других депортированных экс-осужденных хостел, и также обеспечивали питанием. Несмотря на наличие документа, подтверждающего украинское гражданство, в дипучреждении пока не выдают на «белый паспорт». Нужно время, возможно не менее 1,5 месяца. 

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Но у волонтеров закончилось финансирование. 

Они сами находили эти деньги. Сейчас нас в хостеле проживало 12 человек. Нас попросили выселиться, потому что оплаты нет. «С вещами на выход», как говорят.

- объясняет экс-осужденный Алексей.

Сложную ситуацию в рассказе Радио Свобода также сообщает другой экс-осужденный Анатолий. По его словам, - у людей «руки просто связаны».

Сыро, холодно, продуктов не хватает. На сегодня мы без хлеба. Прошлую неделю сидели без хлеба. Десять лавашей имеем. Имели муку, дрожжи, могли бы испечь себе хлеб, но забрали, потому что нельзя. Картошку привезли - она внутри гнилая.

Я знаю, что есть проблема с финансированием. Нервы на исходе. Что нам дальше делать? Голодать нам здесь?

 - резюмирует мужчина.

Дополнение

Правозащитница Анна Скрипка заявила, что сообщала украинским властям о проблемах с финансированием, но пока реакции чиновников не получила.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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