Мать с ребенком пострадали от удара рф по Херсону: что известно об их состоянии
Киев • УНН
В результате российского артобстрела Херсона пострадали три человека - мать с 11-летним сыном и 57-летняя женщина. Все пострадавшие получили травмы и контузии, им оказывается медицинская помощь.
В Херсоне мать с ребенком и еще одна женщина пострадали в результате артиллерийского обстрела российских войск, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.
С самого утра российская армия атаковала Центральный район Херсона. Под ударами оказались дома и складские помещения. Из-за попадания вражеского снаряда в частном доме загорелся пожар. Спасатели успели извлечь из огня мать и ребенка. Сейчас их жизни ничего не угрожает
Их доставили в больницу. У 33-летней женщины диагностировали минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию. Медики оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
11-летний мальчик, который утром попал под российский обстрел, находится под наблюдением врачей. У него - взрывная травма, контузия и острая реакция на стресс.
Также стало известно о еще одной пострадавшей. Минно-взрывную и черпно-мозговую травмы и контузию получила 57-летняя женщина. Сейчас ей оказывают необходимую медпомощь.
По данным Херсонской областной прокуратуры, утром 8 февраля военнослужащие рф осуществили артиллерийский обстрел Днепровского района Херсона.
Как сообщили в ГСЧС, оккупанты нанесли удар по жилым кварталам города Херсон, в результате чего возникли пожары в жилом доме и складском здании. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары и показали последствия вражеской атаки.
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По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 36 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак погиб 1 человек, 5 получили ранения.