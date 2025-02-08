Мать с ребенком пострадали от удара рф по Херсону: что известно об их состоянии

В Херсоне мать с ребенком и еще одна женщина пострадали в результате артиллерийского обстрела российских войск, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.

С самого утра российская армия атаковала Центральный район Херсона. Под ударами оказались дома и складские помещения. Из-за попадания вражеского снаряда в частном доме загорелся пожар. Спасатели успели извлечь из огня мать и ребенка. Сейчас их жизни ничего не угрожает - сообщили в ОВА.

Их доставили в больницу. У 33-летней женщины диагностировали минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию. Медики оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

11-летний мальчик, который утром попал под российский обстрел, находится под наблюдением врачей. У него - взрывная травма, контузия и острая реакция на стресс.

Также стало известно о еще одной пострадавшей. Минно-взрывную и черпно-мозговую травмы и контузию получила 57-летняя женщина. Сейчас ей оказывают необходимую медпомощь.

По данным Херсонской областной прокуратуры, утром 8 февраля военнослужащие рф осуществили артиллерийский обстрел Днепровского района Херсона.

Как сообщили в ГСЧС, оккупанты нанесли удар по жилым кварталам города Херсон, в результате чего возникли пожары в жилом доме и складском здании. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары и показали последствия вражеской атаки.

Атака рф унесла жизнь работника критической инфраструктуры в Херсоне, в области есть пострадавшие

Дополнение

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 36 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак погиб 1 человек, 5 получили ранения.