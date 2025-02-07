Атака рф унесла жизнь работника критической инфраструктуры в Херсоне, в области есть пострадавшие

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В Днепровском районе Херсона российские оккупанты атаковали с дрона 37-летнего работника газовой службы во время ремонтных работ. В результате атаки мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

В Херсоне российские войска атаковали с дрона 37-летнего работника газовой службы, мужчина погиб, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

В Херсоне россияне убили работника критической инфраструктуры. В Днепровском районе оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на 37-летнего работника газовой службы, который выехал на ремонт поврежденных сетей. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью

- написал Прокудин.

В Херсонской области сегодня российские войска совершили атаки из артиллерии и дронов, сообщили в ОВА. В трех населенных пунктах - в Зеленовке, Надднепрянском и Бериславе - в результате вражеских обстрелов пострадали трое мужчин в возрасте 48, 42 и 19 лет соответственно, все госпитализированы.

Оккупанты обстреляли Херсонскую область: 1 человек погиб, еще 5 человек получили ранения.07.02.25, 08:08 • 23787 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон

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