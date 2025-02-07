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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139435 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 197888 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160049 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 145941 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 121969 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109134 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Атака рф забрала життя працівника критичної інфраструктури у Херсоні, в області є постраждалі

Атака рф забрала життя працівника критичної інфраструктури у Херсоні, в області є постраждалі

Київ • УНН

 • 28032 перегляди

У Дніпровському районі Херсона російські окупанти атакували з дрона 37-річного працівника газової служби під час ремонтних робіт. Внаслідок атаки чоловік отримав несумісні з життям поранення.

У Херсоні російські війська атакували з дрона 37-річного працівника газової служби, чоловік загинув, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

У Херсоні росіяни вбили працівника критичної інфраструктури. У Дніпровському районі окупанти скинули вибухівки з БпЛА на 37-річного працівника газової служби, який виїхав на ремонт пошкоджених мереж. Чоловік дістав поранення, несумісні з життям

- написав Прокудін.

У Херсонській області сьогодні російські війська здійснили атаки з артилерії та дронів, повідомили в ОВА. У трьох населених пунктах - у Зеленівці, Наддніпрянському та Бериславі - внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє чоловіків віком 48, 42 та 19 років відповідно, усі госпіталізовані.

Окупанти обстріли Херсонщину: 1 людина загинула, ще 5 осіб дістали поранення.07.02.25, 08:08 • 28655 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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