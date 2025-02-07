Атака рф забрала життя працівника критичної інфраструктури у Херсоні, в області є постраждалі

У Херсоні російські війська атакували з дрона 37-річного працівника газової служби, чоловік загинув, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

У Херсоні росіяни вбили працівника критичної інфраструктури. У Дніпровському районі окупанти скинули вибухівки з БпЛА на 37-річного працівника газової служби, який виїхав на ремонт пошкоджених мереж. Чоловік дістав поранення, несумісні з життям - написав Прокудін.

У Херсонській області сьогодні російські війська здійснили атаки з артилерії та дронів, повідомили в ОВА. У трьох населених пунктах - у Зеленівці, Наддніпрянському та Бериславі - внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє чоловіків віком 48, 42 та 19 років відповідно, усі госпіталізовані.

Окупанти обстріли Херсонщину: 1 людина загинула, ще 5 осіб дістали поранення.