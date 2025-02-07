Окупанти обстріли Херсонщину: 1 людина загинула, ще 5 осіб дістали поранення.

Загарбники знову обстріляли Херсонщину. На жаль, є жерти і постраждалі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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Протягом доби ворожі військові здійснили численні обстріли та авіаудари по населених пунктах на південь від Херсона. Під обстріли потрапили Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Іванівка, Миколаївка, Качкарівка та багато інших селищ і міст.

Вогонь спрямовувався по житлових районах, що призвело до значних пошкоджень. Зокрема, внаслідок атак пошкоджено дві багатоповерхівки та шість приватних будинків.

У результаті обстрілів загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ситуація в регіоні залишається складною, оскільки інфраструктура та цивільні об’єкти продовжують зазнавати шкоди від ворожих атак.

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