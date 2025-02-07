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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Окупанти обстріли Херсонщину: 1 людина загинула, ще 5 осіб дістали поранення.

Окупанти обстріли Херсонщину: 1 людина загинула, ще 5 осіб дістали поранення.

Київ • УНН

 • 28655 перегляди

Ворожі війська обстріляли населені пункти на південь від Херсона, пошкодивши житлові будинки. Внаслідок атак загинула одна людина, п'ятеро поранені.

Загарбники знову обстріляли Херсонщину. На жаль, є жерти і постраждалі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Протягом доби ворожі військові здійснили численні обстріли та авіаудари по населених пунктах на південь від Херсона. Під обстріли потрапили Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Іванівка, Миколаївка, Качкарівка та багато інших селищ і міст.

Вогонь спрямовувався по житлових районах, що призвело до значних пошкоджень. Зокрема, внаслідок атак пошкоджено дві багатоповерхівки та шість приватних будинків.

У результаті обстрілів загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ситуація в регіоні залишається складною, оскільки інфраструктура та цивільні об’єкти продовжують зазнавати шкоди від ворожих атак.

У Херсоні ворожий дрон скинув невідомий предмет на пункт незламності - МВА06.02.25, 13:59 • 26379 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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