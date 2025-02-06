У Херсоні ворожий дрон скинув невідомий предмет на пункт незламності - МВА

У Херсоні ворожий безпілотник скинув невідомий предмет на територію пункту незламності, роботу пункту тимчасово призупинено, повідомив у четвер голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

На територію одного з пунктів незламності у Дніпровському районі ворог скинув підозрілий предмет з безпілотника. Роботу пункту тимчасово призупинено. Доступ до невідомого предмету обмежено - написав Мрочко.

З його слів, представник КП "Муніципальна варта" перебуває на місці. Інформацію усім компетентним структурам передали.

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