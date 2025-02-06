У Херсоні ворожий дрон скинув невідомий предмет на пункт незламності - МВА

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У Дніпровському районі Херсона дрон скинув підозрілий предмет на територію пункту незламності. Роботу пункту тимчасово призупинено, на місці працюють відповідні служби.

У Херсоні ворожий безпілотник скинув невідомий предмет на територію пункту незламності, роботу пункту тимчасово призупинено, повідомив у четвер голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

На територію одного з пунктів незламності у Дніпровському районі ворог скинув підозрілий предмет з безпілотника. Роботу пункту тимчасово призупинено. Доступ до невідомого предмету обмежено

- написав Мрочко.

З його слів, представник КП "Муніципальна варта" перебуває на місці. Інформацію усім компетентним структурам передали.

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Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін попереджав, що фіксують "підвищену активність російських ударних БпЛА у Херсоні та передмісті".

І закликав без нагальної потреби не виходити на вулицю, а також не залишати автівки на відкритій місцевості – "окупанти атакують їх".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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