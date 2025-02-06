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В Херсоне вражеский дрон сбросил неизвестный предмет на пункт несокрушимости - ГВА

В Херсоне вражеский дрон сбросил неизвестный предмет на пункт несокрушимости - ГВА

Киев  •  УНН

 • 5717 просмотра

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В Днепровском районе Херсона дрон сбросил подозрительный предмет на территорию пункта несокрушимости. Работа пункта временно приостановлена, на месте работают соответствующие службы.

В Херсоне вражеский беспилотник сбросил неизвестный предмет на территорию пункта несокрушимости, работа пункта временно приостановлена, сообщил в четверг глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

На территорию одного из пунктов несокрушимости в Днепровском районе враг сбросил подозрительный предмет с беспилотника. Работа пункта временно приостановлена. Доступ к неизвестному предмету ограничен

- написал Мрочко.

По его словам, представитель КП "Муниципальная стража" находится на месте. Информацию всем компетентным структурам передали.

Ранее

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин предупреждал, что фиксируют "повышенную активность российских ударных БПЛА в Херсоне и пригороде".

И призвал без необходимости не выходить на улицу, а также не оставлять машины на открытой местности - "оккупанты атакуют их".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон

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