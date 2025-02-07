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Оккупанты обстреляли Херсонскую область: 1 человек погиб, еще 5 человек получили ранения.

Оккупанты обстреляли Херсонскую область: 1 человек погиб, еще 5 человек получили ранения.

Киев  •  УНН

 • 7110 просмотра

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Вражеские войска обстреляли населенные пункты к югу от Херсона, повредив жилые дома. В результате атак погиб один человек, пятеро ранены.

Захватчики снова обстреляли Херсонскую область. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В течение суток вражеские военные совершили многочисленные обстрелы и авиаудары по населенным пунктам к югу от Херсона. Под обстрелы попали Антоновка, Берислав, Белозерка, Велетенское, Ивановка, Николаевка, Качкаровка и многие другие поселки и города.

Огонь направлялся по жилым районам, что привело к значительным повреждениям. В частности, в результате атак повреждены две многоэтажки и шесть частных домов.

В результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Ситуация в регионе остается сложной, поскольку инфраструктура и гражданские объекты продолжают получать ущерб от вражеских атак.

В Херсоне вражеский дрон сбросил неизвестный предмет на пункт несокрушимости - ГВА06.02.25, 13:59 • 23230 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
khersonХерсон

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