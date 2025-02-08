Мати з дитиною постраждали від удару рф по Херсону: що відомо про їхній стан

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Внаслідок російського артобстрілу Херсона постраждали три людини - мати з 11-річним сином та 57-річна жінка. Всі потерпілі отримали травми та контузії, їм надається медична допомога.

У Херсоні матір з дитиною та ще одна жінка постраждали внаслідок артилерійського обстрілу російських військ, повідомили у Херсонській ОВА, пише УНН.

З самого ранку російська армія атакувала Центральний район Херсона. Під ударами опинились оселі та складські приміщення. Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялась пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує

- повідомили в ОВА.

Їх доправили до лікарні. У 33-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

11-річний хлопчик, який вранці потрапив під російський обстріл, перебуває під наглядом лікарів. У нього - вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес.

Також стало відомо про ще одну постраждалу. Мінно-вибухову та черпно-мозкову травми й контузію дістала 57-річна жінка. Нині їй надають необхідну меддопомогу.

За даними Херсонської обласної прокуратури, вранці 8 лютого військовослужбовці рф здійснили артилерійський обстріл Дніпровського району Херсона.

Як повідомили у ДСНС, окупанти завдали удару по житлових кварталах міста Херсон, внаслідок чого виникли пожежі в житловому будинку та складській будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі і показали наслідки ворожої атаки.

Атака рф забрала життя працівника критичної інфраструктури у Херсоні, в області є постраждалі07.02.25, 16:59 • 28032 перегляди

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби російські війська обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок атак загинула 1 людина, 5 отримали поранення.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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