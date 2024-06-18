В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки попали в объект критической инфраструктуры, по территории пенитенциарного учреждения, два человека погибли, сообщили во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли", - сообщил Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Заречное, Новотягинка, Янтарное, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Инженерное, Садовое, Берислав, Николаевка, Бургунка, Осокоровка, Гавриловка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 6 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, территорию пенитенциарного учреждения, гараж и частные автомобили.

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