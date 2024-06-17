Российские войска атаковали центральный район Херсона, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.
К вечеру, 17 июня, войска рф нанесли удар по центральному району Херсона. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек. Об этом заявил глава городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Вечером российские войска нанесли удары по прибрежным зонам Херсона. В результате вражеских обстрелов погиб человек. Тело неизвестного мужчины нашли в одном из парков областного центра
По его словам, на данный момент специалисты уточняют информацию о погибшем.
Дополнение
Около 17:20 УНН сообщал, что в оккупанты атакуют Херсон, в городе раздаются взрывы.
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