К вечеру, 17 июня, войска рф нанесли удар по центральному району Херсона. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек. Об этом заявил глава городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Вечером российские войска нанесли удары по прибрежным зонам Херсона. В результате вражеских обстрелов погиб человек. Тело неизвестного мужчины нашли в одном из парков областного центра - резюмировал председатель МВА.

По его словам, на данный момент специалисты уточняют информацию о погибшем.

Дополнение

Около 17:20 УНН сообщал, что в оккупанты атакуют Херсон, в городе раздаются взрывы.

российский обстрел повредил 3 дома и газопровод в Херсонской области