Удар рф по Херсону: в одному з парків міста знайшли загиблого
Київ • УНН
Російські війська атакували центральний район Херсона, в результаті чого загинула щонайменше одна людина.
Надвечір, 17 червня, війська рф завдали удару по центральному району Херсона. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина. Про це заявив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Деталі
Ввечері російські війська завдали ударів по прибережних зонах Херсона. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина. Тіло невідомого чоловіка знайшли в одному з парків обласного центру
За його словами, натепер фахівці уточнюють інформацію щодо загиблого.
Доповнення
Близько 17:20 УНН повідомляв, що в окупанти атакують Херсон, у місті лунають вибухи.
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