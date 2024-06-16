російський обстріл пошкодив 3 будинки та газопровід у Херсонській області
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли житлові квартали та газопровід у Херсонській області, пошкодивши 3 приватних будинки та газопровід, але обійшлося без жертв.
Загарбники обстріляли житлові квартали і газопровід у Херсонській області. Постраждалих немає, проте пошкоджено 3 приватні будинки. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Білозерка, Берислав, Зміївка та місто Херсон
За інформацією, військові терористичної країни поцілили у газопровід та житлові квартали населених пунктів області. Відтак, було пошкоджено 3 приватні будинки.
На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
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