На Херсонщині через удари рф загинула людина, ще одна поранена - ОВА
Київ • УНН
Одна людина загинула і ще одна отримала поранення в Херсонській області внаслідок російських ударів по 18 населеним пунктам, у тому числі по місту Херсону.
У Херсонській області за минулу добу під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 18 населених пунктів, серед яких і Херсон. Загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Прокудін надав інформація з 06:00 14 червня по 06:00 15 червня.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новокаїри, Тягинка, Дудчани, Станіслав, Велетенське, Качкарівка, Олександрівка, Білозерка, Берислав, Янтарне, Бургунка, Кізомис, Ольгівка, Львове, Токарівка, Придніпровське, Новодмитрівка та місто Херсон
Він повідомив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в автомийку, автомобільний гараж, екскаватор та приватний автомобіль.
Через російську агресію одна людина загинула, ще одна - дістала поранення
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Тільки в травні росіяни випустили по Херсонщині понад 26 тисяч снарядів.
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