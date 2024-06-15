Один человек погиб и еще один получил ранения в Херсонской области в результате российских ударов по 18 населенным пунктам, в том числе по городу Херсону.
В Херсонской области за минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 18 населенных пунктов, среди которых и Херсон. Погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Прокудин предоставил информация с 06:00 14 июня по 06:00 15 июня.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новокаиры, Тягинка, Дудчаны, Станислав, Велетенское, Качкаровка, Александровка, Белозерка, Берислав, Янтарное, Бургунка, Кизомыс, Ольговка, Львов, Токаревка, Приднепровское, Новодмитровка и город Херсон
Он сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 7 частных домов. Было зафиксировано попадание в автомойку, автомобильный гараж, экскаватор и частный автомобиль.
Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один - получил ранения
Добавим
Только в мае россияне выпустили по Херсонщине более 26 тысяч снарядов.
Армия рф ночью ударила по Запорожью тремя ракетами "Искандер-М" - Евлаш14 июня 2024, 07:00 • 34116 просмотров