В Херсонской области за минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 18 населенных пунктов, среди которых и Херсон. Погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Прокудин предоставил информация с 06:00 14 июня по 06:00 15 июня.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новокаиры, Тягинка, Дудчаны, Станислав, Велетенское, Качкаровка, Александровка, Белозерка, Берислав, Янтарное, Бургунка, Кизомыс, Ольговка, Львов, Токаревка, Приднепровское, Новодмитровка и город Херсон - написал Прокудин.

Он сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 7 частных домов. Было зафиксировано попадание в автомойку, автомобильный гараж, экскаватор и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один - получил ранения - отметил Прокудин.

Добавим

Только в мае россияне выпустили по Херсонщине более 26 тысяч снарядов.

Армия рф ночью ударила по Запорожью тремя ракетами "Искандер-М" - Евлаш