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Тільки в травні росіяни випустили по Херсонщині понад 26 тисяч снарядів

Тільки в травні росіяни випустили по Херсонщині понад 26 тисяч снарядів

Київ • УНН

 • 15452 перегляди

Тільки в травні російські військові випустили по Херсонській області понад 26 000 снарядів. З початку повномасштабної війни у регіоні пошкоджено або знищено майже 29 тисяч цивільних обʼєктів

Лише протягом травня російські військові випустили по Херсонщині більш ніж двадцять шість тисяч снарядів. Про це розповів голова ОВА Олександр Прокудін у коментарі німецькому виданню "Berliner Morgenpost", передає УНН.

Окупанти продовжують щодня атакувати нашу область, залишаючи після обстрілів гори будівельного сміття. Його можна використовувати з користю. 

Вони атакують усім. Танками, артилерією, літаками, мінометами і безпілотниками

- заявив Прокудін. 

З початку повномасштабної війни у регіоні пошкоджено або знищено майже 29 тисяч цивільних обʼєктів. Зокрема, 26 тисяч приватних будинків і 1150 багатоквартирних будинків.

Крім того, російські військові продовжують безжально атакувати освітні, спортивні та лікарняні установи. 

Російські снаряди влучили у 144 школи, 110 дитсадків, 166 лікарень, 114 адміністративних будівель та інших невійськових об’єктів

  - заявив Прокудін. 

Однак, попри інтенсивні обстріли, відновлювальні роботи тривають, зазначив начальник ОВА. Вже відремонтовано понад 3600 пошкоджених будинків.

На Херсонщині росіяни поцілили в критичну інфраструктуру, поранили людину11.06.24, 08:49 • 88621 перегляд

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