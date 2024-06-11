Тільки в травні росіяни випустили по Херсонщині понад 26 тисяч снарядів
Київ • УНН
Тільки в травні російські військові випустили по Херсонській області понад 26 000 снарядів. З початку повномасштабної війни у регіоні пошкоджено або знищено майже 29 тисяч цивільних обʼєктів
Лише протягом травня російські військові випустили по Херсонщині більш ніж двадцять шість тисяч снарядів. Про це розповів голова ОВА Олександр Прокудін у коментарі німецькому виданню "Berliner Morgenpost", передає УНН.
Окупанти продовжують щодня атакувати нашу область, залишаючи після обстрілів гори будівельного сміття. Його можна використовувати з користю.
Вони атакують усім. Танками, артилерією, літаками, мінометами і безпілотниками
З початку повномасштабної війни у регіоні пошкоджено або знищено майже 29 тисяч цивільних обʼєктів. Зокрема, 26 тисяч приватних будинків і 1150 багатоквартирних будинків.
Крім того, російські військові продовжують безжально атакувати освітні, спортивні та лікарняні установи.
Російські снаряди влучили у 144 школи, 110 дитсадків, 166 лікарень, 114 адміністративних будівель та інших невійськових об’єктів
Однак, попри інтенсивні обстріли, відновлювальні роботи тривають, зазначив начальник ОВА. Вже відремонтовано понад 3600 пошкоджених будинків.
На Херсонщині росіяни поцілили в критичну інфраструктуру, поранили людину11.06.24, 08:49 • 88621 перегляд