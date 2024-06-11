На Херсонщині росіяни поцілили в критичну інфраструктуру, поранили людину
Київ • УНН
Російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши житлові будівлі, критичну інфраструктуру, навчальні заклади та поранивши одну людину.
У Херсонській області російські війська за минулу добу обстріляли 14 населених пунктів, поціливши в об'єкт критичної інфраструктури, заклади освіти та поранивши одну людину, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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За словами Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Тягинка, Іванівка, Садове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Станіслав, Новотягинка, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Республіканець та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.
Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади та автомобіль. Через російську агресію одна людина дістала поранення
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