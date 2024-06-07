Окупанти атакували підстанцію на Херсонщині: без світла лишилось 7 населених пунктів
Київ • УНН
У Херсонській області 7 населених пунктів залишилися без електрики через атаку російського безпілотника на трансформаторну підстанцію в громаді Білозерська.
На Херсонщині частина населених пунктів лишалась без світла через російську атаку на трансформаторну підстанцію в Білозерській громаді. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
Кілька годин тому окупанти скинули вибухівку з дрона на об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок чого без електроенергії залишились 7 населених пунктів Білозерського району
За його словами, завтра енергетики розпочнуть роботи, щоб повернути світло місцевим жителям.
Нагадаємо
ЄБРР виділяє 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектора України, постраждалого від російських атак, для відновлення генеруючих потужностей, інфраструктури та будівництва нової децентралізованої генерації.