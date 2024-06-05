ЄБРР виділяє 300 млн євро для підтримки енергетики України на тлі атак рф
Київ • УНН
ЄБРР виділяє 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектора України, постраждалого від російських атак, для відновлення генеруючих потужностей, інфраструктури та будівництва нової децентралізованої генерації.
ЄБРР виділяє 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектора України, постраждалого від російських атак, для відновлення генеруючих потужностей, інфраструктури та будівництва нової децентралізованої генерації, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вказавши, що підписав відповідний меморандум, пише УНН.
ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо
З його слів, "кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації".
"Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети - забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України", - зазначив Шмигаль.
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Доповнення
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії, за даними Прем'єр-міністра, ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.