ЕБРР выделяет 300 млн евро для поддержки энергетики Украины на фоне атак рф

ЕБРР выделяет 300 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины, пострадавшего от российских атак, для восстановления генерирующих мощностей, инфраструктуры и строительства новой децентрализованной генерации, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, указав, что подписал соответствующий меморандум, пишет УНН.

ЕБРР аккумулирует 300 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины, страдающего от российских атак. Соответствующий меморандум подписали сегодня с президентом банка Одиль Рено-Бассо - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, "средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации".

"Эта поддержка поможет в реализации нашей цели-обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение на всю территорию Украины", - отметил Шмыгаль.

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Всего с начала полномасштабного вторжения россии, по данным премьер-министра, ЕБРР предоставил Украине 4 млрд евро финансирования.