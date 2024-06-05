ЕБРР выделяет 300 млн евро для поддержки энергетики Украины на фоне атак рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  50081 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  52311 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  53277 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны
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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

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"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

4 июня 2024, 12:18  •  143180 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  151162 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  168127 просмотра

ЕБРР выделяет 300 млн евро для поддержки энергетики Украины на фоне атак рф

ЕБРР выделяет 300 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины, пострадавшего от российских атак, для восстановления генерирующих мощностей, инфраструктуры и строительства новой децентрализованной генерации.

Война •   •  5298 просмотра
ЕБРР выделяет 300 млн евро для поддержки энергетики Украины на фоне атак рф

Парламент принял закон об отмене двойного налогообложения с Японией

Верховная Рада ратифицировала украинско-японскую Конвенцию об устранении двойного налогообложения, устанавливающую ограничения на налогообложение дивидендов, процентов и роялти между двумя странами для облегчения экономических отношений и снижения налоговых барьеров.

Экономика •   •  5876 просмотра
Парламент принял закон об отмене двойного налогообложения с Японией

Количество боев выросло более чем вдвое: наибольшая активность противника фиксируется на Покровском направлении

Согласно обновленной информации Генерального штаба, украинские войска мужественно сдерживают натиск российских захватчиков, сообщается об интенсивных боях на Покровском направлении, в Харьковской области и других районах.

Война •   •  5586 просмотра
Количество боев выросло более чем вдвое: наибольшая активность противника фиксируется на Покровском направлении

Половина опрошенных украинцев планируют отпуск внутри страны: популярные направления

Согласно новому исследованию Gradus для Ribas Hotels Group, в 2024 году 51% украинцев планируют путешествовать внутри страны, при этом популярными направлениями являются Львов, Закарпатье, Одесса и Карпаты.

Общество •   •  8826 просмотра
Половина опрошенных украинцев планируют отпуск внутри страны: популярные направления

Украина и Китай провели политические консультации: обсудили, как КНР может внести свой вклад в достижении мира

Украина и Китай обсудили потенциальный вклад Китая в достижение справедливого и прочного мира в Украине посредством его участия в предстоящем глобальном саммите мира в Швейцарии во время политических консультаций между заместителями министров иностранных дел.

Война •   •  8093 просмотра
Украина и Китай провели политические консультации: обсудили, как КНР может внести свой вклад в достижении мира

Трамп добивается отмены запрета на выступления, наложенного судом по делу о "скрытых деньгах"

Трамп добивается отмены введенного судом запрета на выступления по делу о "отмывании денег" после того, как был осужден, утверждая, что это мешает его предвыборной кампании.

Новости Мира •   •  5065 просмотра
Трамп добивается отмены запрета на выступления, наложенного судом по делу о "скрытых деньгах"

Разработан проект временного гидроузла на месте Каховской ГЭС - Укргидроэнерго

"Укргидроэнерго" разработало проект временного гидроэлектро комплекса на месте разрушенной Каховской гидроэлектростанции, предусматривающий осушение водохранилища, демонтаж поврежденной станции и, в конечном итоге, восстановление новой станции в течение примерно 7,5-8 лет.

Экономика •   •  5766 просмотра
Разработан проект временного гидроузла на месте Каховской ГЭС - Укргидроэнерго

Обыски в КГГА: в администрации уверяют, что Усов подозрение не получал

Заместителю председателя КГГА Константину Усову, у которого провело обыски Государственное бюро расследований, не было предъявлено подозрение в совершении преступления.

политика •   •  6448 просмотра
Обыски в КГГА: в администрации уверяют, что Усов подозрение не получал

За время оккупации "Аскании-Новой" мы потеряли почти 6 тыс. гектаров заповедной территории - министр

Во время российской оккупации Украина потратила почти 6000 гектаров заповедной территории в природном заповеднике "Аскания-Нова", а захватчики используют остров Джарылгач в качестве военной базы, игнорируя режим заповедника.

Общество •   •  6723 просмотра
За время оккупации "Аскании-Новой" мы потеряли почти 6 тыс. гектаров заповедной территории - министр

Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК"Юг"

Наталья Гуменюк, ранее уволенная с должности начальника Центра стратегических коммуникаций южных сил обороны, была назначена заместителем начальника отдела коммуникаций Оперативного командования "Юг". Ранее работники СМИ требовали ее увольнения за то, что она якобы запрещала освещать военные преступления России.

политика •   •  12922 просмотра
Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК"Юг"