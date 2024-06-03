Чтобы подготовиться к "сложному отопительному сезону": в правительстве рассматривают отмену пошлины и НДС, льготные кредиты на энергооборудование

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство будет продвигать альтернативную энергогенерацию, рассматривает отмену импортных пошлин и НДС на энергооборудование, предоставление льготных кредитов на оборудование и установку газопоршневых установок в каждом регионе для подготовки к сложному отопительному сезону на фоне попыток россии разрушить энергетическую систему, пишет УНН.

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"Правительство будет способствовать созданию альтернативной генерации в Украине. На сегодняшнем совещании обсудили необходимые для этого шаги", - написал Шмыгаль в Telegram.

По словам главы правительства, он заслушал доклады первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Германа Галущенко.

"Рассмотрели возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза. Это даст возможность гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии", - указал премьер.

Со своей стороны правительство, по его словам, работает над децентрализацией энергосистемы. "Говорим с партнерами о поставках дизель-генераторов, когенерационных установок, мобильных котельных - прежде всего для прифронтовых регионов", - сообщил Шмыгаль.

"Дал поручение проработать вопрос предоставления льготных кредитов на генерирующее оборудование", - добавил он.

Минэнерго, по его словам, также "поручено совместно с партнерами проработать вопрос по установке газопоршневых установок в каждом областном центре".

"россия делает все, чтобы уничтожить нашу энергосистему. Мы приложим максимум усилий, чтобы подготовиться к сложному отопительному сезону", - подчеркнул Шмыгаль.

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