Щоб підготуватися до "складного опалювального сезону": в уряді розглядають скасування мита і ПДВ, пільгові кредити на енергообладнання
Київ • УНН
Уряд просуватиме альтернативну енергогенерацію, розглядає скасування імпортних мит та ПДВ на енергообладнання, надання пільгових кредитів на обладнання та встановлення газопоршневих установок у кожному регіоні для підготовки до складного опалювального сезону на тлі намагань росії зруйнувати енергетичну систему.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд просуватиме альтернативну енергогенерацію, розглядає скасування імпортних мит та ПДВ на енергообладнання, надання пільгових кредитів на обладнання та встановлення газопоршневих установок у кожному регіоні для підготовки до складного опалювального сезону на тлі намагань росії зруйнувати енергетичну систему, пише УНН.
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"Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні. На сьогоднішній нараді обговорили необхідні для цього кроки", - написав Шмигаль у Telegram.
Зі слів очільника уряду, він заслухав доповіді першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Германа Галущенка.
"Розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", - вказав Прем'єр.
Зі свого боку уряд, за його словами, працює над децентралізацією енергосистеми. "Говоримо з партнерами про поставки дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень - насамперед для прифронтових регіонів", - повідомив Шмигаль.
"Дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання", - додав він.
Міненерго, з його слів, також "доручено спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі".
"росія робить усе, щоби знищити нашу енергосистему. Ми докладаємо максимум зусиль, аби підготуватися до складного опалювального сезону", - наголосив Шмигаль.
Обмеження електропостачання діють по всій Україні впродовж доби, заплановано значний імпорт - Міненерго03.06.24, 10:41 • 29072 перегляди