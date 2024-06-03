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Щоб підготуватися до "складного опалювального сезону": в уряді розглядають скасування мита і ПДВ, пільгові кредити на енергообладнання

Щоб підготуватися до "складного опалювального сезону": в уряді розглядають скасування мита і ПДВ, пільгові кредити на енергообладнання

Київ • УНН

 • 20812 перегляди

Уряд просуватиме альтернативну енергогенерацію, розглядає скасування імпортних мит та ПДВ на енергообладнання, надання пільгових кредитів на обладнання та встановлення газопоршневих установок у кожному регіоні для підготовки до складного опалювального сезону на тлі намагань росії зруйнувати енергетичну систему.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд просуватиме альтернативну енергогенерацію, розглядає скасування імпортних мит та ПДВ на енергообладнання, надання пільгових кредитів на обладнання та встановлення газопоршневих установок у кожному регіоні для підготовки до складного опалювального сезону на тлі намагань росії зруйнувати енергетичну систему, пише УНН.

Деталі

"Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні. На сьогоднішній нараді обговорили необхідні для цього кроки", - написав Шмигаль у Telegram.

Зі слів очільника уряду, він заслухав доповіді першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Германа Галущенка.

"Розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", - вказав Прем'єр.

Зі свого боку уряд, за його словами, працює над децентралізацією енергосистеми. "Говоримо з партнерами про поставки дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень - насамперед для прифронтових регіонів", - повідомив Шмигаль.

"Дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання", - додав він.

Міненерго, з його слів, також "доручено спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі".

"росія робить усе, щоби знищити нашу енергосистему. Ми докладаємо максимум зусиль, аби підготуватися до складного опалювального сезону", - наголосив Шмигаль.

Обмеження електропостачання діють по всій Україні впродовж доби, заплановано значний імпорт - Міненерго03.06.24, 10:41 • 29072 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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